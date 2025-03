Dženifer Lopez uživa na dejtu sa kolegom nakon što je bjesnila zbog Bena

Dženifer Lopez uslikana sa kolegom iz serije "Office Romance", Bretom Goldstajnom, nakon što ju je on nazvao "se*si".

Izvor: Instagram/Printscreen

Dženifer Lopez je provodila noć u izlasku sa svojim kolegom iz serije "Office Romance", Bretom Goldstajnom.

U nedjelju su 55-godišnja glumica i 44-godišnji glumac/pisac viđeni zajedno iza scene sa glumačkom ekipom brodvejskog mjuzikla "Oh, Mary!" Dženifer je nosila blejzer u krem boji, a kosa joj je bila djelimično podignuta, dok se smiješila za kameru pored Meril Strip i Martina Šorta.

Bret je nosio sivu bluzu i stajao je sa strane.

Izvor: Instagram/Printscreen

Nije poznato da li je ovo bila pravi "dejt" ili su trenutno samo prijatelji, ali djelovalo je kao da su samo njih dvoje došli na predstavu, bez prijatelja ili pratnje, piše Daily Mail.

Lopez i Goldstajn počinju sa snimanjem nove romantične komedije "Office Romance" ove nedjelje u Nju Džersiju, nekoliko godina nakon što je on govorio o tome koliko je ona se*si u filmu "Hustlers".

Prošle nedjelje, Daily Mail je izvestio da je Dženifer uzbuđena što će raditi sa tako talentovanim zvijezdama kao što je Bret. Goldstajn je već izrazio da ima simpatije prema pjevačici "This Is Me... Now", čak je rekao da je "voli". Zbog toga je, kako kaže, izabrao nju da glumi u filmu.

Izvor: IG jlo

"Mlađa, britanska verzija Bena"

"Poslije vrlo teškog početka 2025. godine, Dženifer jedva čeka da počne novi projekat, a sigurno pomaže što će raditi sa tako zgodnim i inteligentnim zvijezdama kao što je Bret", rekao je izvor za DailyMail prošle nedjelje.

"On je stvarno vruća roba i pravi primjer klase sa talentom koji to potvrđuje - ne samo da glumi, već piše i fantastične scenarije. On je mlađa, bolja, britanska verzija Bena. Ona ga smatra veoma slatkim."

"Biće podsjetnik Benu da je ona i dalje vrlo poželjna u Holivudu, a kako to ne bi učinilo da se osjeća sjajno?" napomenuo je izvor. "Ima 55 godina i još uvijek je filmska zvezda. Ovo će biti još jedan podsjetnik na to."

Međutim, postavlja se pitanje da li Ben uopšte želi podsjetnike, s obzirom da većinu vremena provodi sa prvom bivšom suprugom - Dženifer Garner, a pojavili su se navodi i da bi joj se rado vratio. Par je proveo zabavno vrijeme igrajući pejntbol nedavno, a snimak na kome se vidi kako je Ben grli kružio je mrežama.

Ben Aflek i Dženifer Garner na pejntbolu Izvor: Youtube / X17onlineVideo

Izvor za Page Six tvrdi, da su fotografije Garner i Afleka bile "so na ranu" za Lopez nakon što je ona svoj razvod s glumcem finalizovala prije nekoliko nedjelja.

"Ta situacija joj mnogo smeta", otkrio je izvor.

(MONDO)