Džej Lo i Ben su sada i zakonski razvedeni: Promijenila prezime nakon surovog kraja i poniženja života

Nekadašnji "it" par sada je i zvanično stavio tačku na svoju ljubav.

Šest mjeseci nakon što je pokrenula zahtjev za razvod braka, Dženifer Lopez je konačno dočekala da bude slobodna žena. Kako se tek saznalo, 20. februara zvanično je stavljena tačka na brak sa Benom Aflekom.

Iako nisu imali predbračni ugovor, te je po zakonu trebalo da podjele imovinu, situaciju je promenila nagodba kojoj je posredovala avokatica Lora Vajser te će svako iz ovog odnosa izaći sa onim što je pre toga stekao.

Ben Aflek zadržava svoj udio u kompaniji Artists Equit, a isto važi i za Dženifer Lopez, koja "zadržava svoje velike projekte" iz vremena kada su bili u braku, i niko neće plaćati alimentaciju, piše TMZ.

Takođe, Džej Lo je odbacila i prezime Aflek koje je dodala nakon vjenčanja. Podsjetimo, njih dvoje su se razveli zbog, kako su rekli, "nepomirljivih razlika", ali su priznali da im je navodno više stalo da budu prijatelji.

Ipak, iako je latino diva u prošlosti uvijek govorila o svom braku u superlativu, nedavno je otkrila nove detalje koji su sve samo ne ono što jedna žena zaslužuje.

Ona je priznala da nije u najboljem psihičkom stanju, te da uči kako da bude sama.

"Muškarci vam daju svoju ljubav, cvijeće, slatkiše, dijamante, sve svoje vrijeme. I sve je tako ružičasto i sunčano. Ali onda se nešto dešava. Ne znam šta je ovo. Ali prestaju da te teše i podržavaju. Možda počnu da vas lažu. Znate, kao da postanu pohlepni, i u jednom trenutku se okrenu za 180 stepeni i pretvore se u drugu osobu. Naišla sam na par takvih. U takvim trenucima morate naučiti da volite sebe. Morate da znate kada je vrijeme da odete", istakla je Dženifer, a publika ju je podržala.

Iako javnost često nije bila na njenoj strani tokom odnosa sa Benom, nakon razvoda stvari se mijenjaju, a mnogi su saglasni da je ono što joj je glumac priredio više nego surov kraj i poniženje, pogotovo ako se uzme u obzir da je tokom njihovog odnosa govorila da je "to to", kao i da će biti u braku do kraja života.

