8 stvari koje psihoterapeuti rade kad su u depresiji: Šta gledaju doktori za dušu i kuda idu kad ih boli srce?

Iz ovoga svi možemo da naučimo puno toga - 8 stvari koje psihterapeuti rade kada se nađu u depresiji.

Prema istraživanjima, učestalost depresije se povećala u posljednjoj deceniji. Procjenjuje se da je čak 21 milion Amerikanaca doživjelo barem jednu veliku epizodu depresije, što je čini jednim od najčešćih mentalnih poremećaja.

Depresija nas brzo ubeđuje da smo sami u osjećanjima tuge, beznađa i izolacije. Ali istina je upravo suprotna. Postoje stvari koje nam mogu pomoći.

Ovo je 8 stvari koje psihoterapeuti rade kada se nađu u depresiji:

1. Dozvoljavaju sebi da osjećaju

Depresija često donosi osećaj krivice. Brzo osjetimo da ne bi trebalo da se osjećamo tako loše ili da drugi ljudi na svijetu imaju veće probleme. Ali izlaz iz depresije nije samokritika, već saosjećanje.

"Samosaosjećanje znači priznanje da mi je trenutno jako teško i to je u redu“, rekao je za HuffPost Džastin Vafa Vilijam, terapeut iz Filadelfije. "Još uvijek sam suštinski vrijedna osoba, čak i ako sam trenutno na samom dnu.“

Terapeutkinja Ema Mahoni dodaje: "Ne možete sebe natjerati da se osjećate bolje. Ne možete se kažnjavati dok se ne osjećate dobro. Važno je biti ljubazan, kao što biste bili prema svom najboljem prijatelju".

2. Vraćaju se radostima iz djetinjstva

"Volim da radim stvari koje su me činile srećnom kada sam bila mala“, kaže Manahil Rijaz, psihoterapeutkinja iz Teksasa.

Aktivnosti iz djetinjstva budi prijatna sjećanja i čini unutrašnje dijete srećnim. Za nju to znači lakiranje noktiju i vožnju rolera. Za vas to može biti crtanje, sviranje instrumenta ili slušanje starih pjesama.

3. Postavljaju realne ciljeve

Kada se osjećamo loše, nije pravo vrijeme za postavljanje visokih ciljeva. Ema Mahoni kaže da u ovakvim trenucima sebi postavlja male, ostvarive zadatke - poput: "Izaći ću barem jednom danas.“

To može biti šetnja, posjeta prodavnici ili brza kafa. Važno je da prekinemo izolaciju i uspostavimo kontakt, čak i ako to znači samo da se pozdravimo sa strancem na ulici.

4. Pišu dnevnik

"Pisanje mi pomaže da iznesem stvari“, kaže Rijaz. Kada 'izlijem' svoje misli na papir, manje sam pod stresom. Nauka takođe potvrđuje da vođenje dnevnika smanjuje anksioznost i depresiju.

5. Izlaze u prirodu

"Bez obzira na godišnje doba, odvajam vrijeme za prirodu“, kaže Vilijam. Čak i ako je to samo pauza od posla, važno je izaći iz zatvorenog prostora na svjež vazduh, u smirujuće okruženje.

6. Gledaju svoje omiljene serije

Rijaz kaže da u teškim vremenima gleda svoju omiljenu seriju, kojoj se vraća iznova i iznova. Poznata priča i likovi donose osjećaj sigurnosti i predvidljivosti, što je ohrabrujuće.

Žena se poverava terapeutu

7. Posjećuju terapeuta

Da, i terapeuti idu na terapiju - posebno kada imaju težak period.

"Kada sam loše raspoložen, idem na terapiju. To nije znak slabosti, to je briga o sebi“, objašnjava Vilijam. On takođe savjetuje da pronađete terapeuta prije nego što se nađete u krizi. Na ovaj način ćete ranije primijetiti prve znake depresije i na vrijeme dobiti podršku.

8. Ne čekaju da depresija prođe

"Neću odjednom poželjeti da prošetam. Kada sam depresivna, ponašam se kao da se već osjećam dobro: krećem se, brinem o sebi i okružujem se ljudima koji me čine da se osjećam dobro “, kaže Mahoni. Korisno je da se zapitate: šta bi moja buduća verzija sebe željela da uradim sada?

