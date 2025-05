Ublažite akne prirodnim sredstvima: Za kožu bez bubuljica, mitisera i upala

Kako umiriti akne prirodnim sredstvima

Izvor: Shutterstock

Akne su posljedica prirodnih procesa, često izazvane hormonima, genetikom, masnom kožom i nizom drugih faktora.

Pore napunjene masnoćom i odumrlim ćelijama kože pretvaraju se u mitisere ili bubuljice, ali akne može da prati i pojava gnoja na samom vrhu. Još su teže akne u vidu papula (čvorića) ili cističnih lezija pod kožom koje mogu biti veoma bolne.

Što prije počnete da mijenjate svoje navike, bićete efikasniji u borbi protiv akni.

1. Umivanje i tuširanje

Znoj, prljavština i bakterije prave idealno tlo za zapušene pore. Ako trenirate, znojite se ili provodite dan napolju, što prije se umijte i ne odlažite tuširanje kad stignete kući. Brzo ispiranje uklanja višak sebuma i sprečava upalne procese.

2. Piling - samo pametno

Vaša koža se svakodnevno regeneriše, ali mrtve ćelije nekad ostaju na površini i zapuše pore. Lagani piling jednom do dva puta nedjeljno pomaže da koža "prodiše". Ne pretjerujte – grub piling može pogoršati stanje.

3. Sapuni protiv akni

Na tržištu postoji mnogo gelova i sapuna sa sastojcima poput salicilne kiseline koji djeluju direktno na upale. Koristite ih redovno, ali nježno. Nema potrebe za agresivnim trljanjem – važno je da budete dosljedni.

4. Čista odjeća = čista koža

Znoj i prljavština se zadržavaju na odjeći, posebno nakon fizičke aktivnosti. Presvucite se čim možete, a ako imate akne na tijelu, birajte širu garderobu koja ne iritira kožu dodatno.

5. Posteljina se mijenja češće nego što mislite

Tokom noći se znojimo, na jastuku i čaršavima ostaju tragovi prirodnih masnoća i odumrle ćelije kože. Ako ih ne perete bar jednom nedjeljno, stvarate uslove za redovne upale na koži. Mijenjajte što češće posteljinu, a naročito jastučnice.

6. Hidratacija pažljivo biranim kremama

Koristite isključivo nekomedogene kreme – to znači da neće zapušiti pore. Birajte i one bez mirisa, jer mirisi često izazivaju iritacije. Suva koža se, zapravo, brani tako što luči sve više sebuma, a to vodi do novih problema.

Izvor: Shutterstock

7. "Tačkasti" tretmani za lice

Postoje brojni proizvodi za lokalnu primjenu koji umanjuju bubuljice preko noći. Alternativa iz prirode je ulje čajevca, poznato po antibakterijskom dejstvu, s kojim morate biti oprezni - nanesite ga u vidu tačkice samo na ugroženo mjesto.

8. Voda, voda, i još vode

Voda čini čuda – bukvalno. Hidratacija pomaže tijelu da izbacuje toksine, podstiče elastičnost kože i podržava proizvodnju kolagena. Neka vam cilj bude minimum 2 litra dnevno.

9. Posljedice loše ishrane na licu

Namirnice sa visokim glikemijskim indeksom (šećeri, bijela testa, prerađena hrana) mogu da pogoršaju stanje kože. Fokusirajte se na balansiranu ishranu: povrće, voće, integralne žitarice i kvalitetni proteini neka budu baza.

Izvor: Shutterstock

10. Budite oprezni s preparatima za kosu

Ako vam duga kosa često pada po licu ili leđima, njeni prirodni ulja i proizvodi koje koristite mogu da zapuše pore. Još jedan savjet: pri pranju kose dobro isperite regenerator sa kože – ostaci često izazivaju iritacije.

Akne ne nestaju preko noći, ali male promjene u navikama donose velike rezultate. Umjesto da tražite čarobnu formulu, dajte sebi šansu uz njegu koja je promišljena, dosljedna i nježna. Ako ovi savjeti ne daju uskoro rezultate, potražite i savjet lekara.

(Lepa i srećna/Mondo)