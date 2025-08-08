Loren i Džef Bezos na Ibici: Ona pleše on... pokušava da pleše? (VIDEO)

Raspoloženi mladenci Loren Sančez i Džef Bezos usnimljeni u noćnom klubu na Ibici

Izvor: DANIEL DAL ZENNARO/ANSA /EPA

Milijarder Džef Bezos i njegova supruga Loren, nedavno su sletjeli na Ibicu zajedno sa svojim prijateljima, Leonardom Dikapriom i njegovom djevojkom Vitorijom Čereti.

Nedugo nakon što su s vjenčanja u Veneciji otišli na odmor u pratnji holivudske face, pojavio se video koji prikazuje mladence kako se zabavljaju u noćnom klubu. Klip Loren Sančez i Džefa Bezosa sa Ibice usijao je mreže, sve zbog ponašanja i plesa mladenaca okruženih posjetiocima kluba.

Dok se Loren (55) "lomila" po plesnom podijumu pokazujući svoje pokrete, Bezos je gledao u daljinu i klatio se s noge na nogu.

Pogledajte snimak Dejli Mejla koji je usijao mreže:

Pogledajte slike mladenaca iz Venecije:

