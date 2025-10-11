Anđelina optužila Breda da vodi osvetnički rat protiv nje: Bivši supružnici ponovo na sudu zbog 25 miliona dolara

Anđelina Džoli govorila je o problemima sa kojima se suočava zbog bivšeg muža Breda Pita.

Bivši supružnici Anđelina Džoli i Bred Pit zvanično su se razveli krajem 2024. godine nakon osam godina burne i dugotrajne sudske parnice. Iako je taj sudski proces završen, i dalje traje spor oko vlasništva nad francuskim vinarijom Šato Miraval. Džoli i Pit su suvlasnici imanja vrijednog 25 miliona dolara, a prije četiri godine Anđelina je svoj dio prodala ruskom oligarhu. Bred ju je 2022. tužio, tvrdeći da je prodajom prekršila njihov ugovor jer je polovinu prodala bez njegovog znanja i pristanka.

Džoli je sada sudu u Los Anđelesu dostavila podnesak u kojem je istakla da je obavijestila Breda o prodaji i optužila ga da vodi "osvetnički rat" protiv nje. Dana 6. oktobra sudu je dostavila dokument u kojem je navela da je Bred od nje tražio potpisivanje ugovora o povjerljivosti/tajnosti.

"Nije bilo potrebe za tim ugovorom, budući da nisam podnijela tužbe niti govorila o događajima koji su doveli do našeg razvoda. Zapravo, u prethodnih pet godina nikada nisam javno rekla ni riječ o njegovim postupcima. Kao majka naše djece, ali i kao zagovornica žrtava nasilja širom svijeta, smatrala sam njegov zahtjev izuzetno bolnim", navela je Džoli.

Period razdvajanja nje i Breda bilo joj je izuzetno teško i traumatično, ne samo za nju već i za njihovu djecu. Rekla je i da ona i djeca više nisu kročili u Miraval, jer ih podsjeća na bolne događaje i ružne trenutke koji su doveli do rastanka.

"Miraval je bio jedno od naših prvih velikih zajedničkih ulaganja, središte porodičnog života. Tamo smo se vjenčali, tamo sam provela dio trudnoće, a iz bolnice smo kući doveli naše blizance. Nagli prekid sa tim mjestom i uspomenama bio je veoma težak, posebno za djecu", ispričala je.

Traži 33 hiljade dolara

Džoli je 2016. pokrenula brakorazvodnu parnicu, a Bredu je dopustila da koristi porodične kuće u Los Anđelesu i Francuskoj i to bez ikakve naknade. Nadala se da će to doprinijeti smirivanju njihovih odnosa.

Posvetila se djeci i dvije godine odbijala poslovne ponude kako bi se fokusirala na njih, a pošto je zbog toga došla u finansijski nezavidnu situaciju, nije mogla da priušti kupovinu kuće u Los Anđelesu. Pit joj je pristao pozajmiti novac, ali uz kamatu, a zatim ju je tužio jer je bez njegovog znanja prodala svoj dio francuske vinarije.

Od suda traži i da joj Pit plati 33 hiljade dolara, koliko je potrošila na advokate kako ne bi morala da preda privatne poruke vezane za spor. Pit je, naime, tražio da Džoli dostavi privatne poruke u vezi sa prodajom svoje polovine imanja, a Džoli se tome protivila, pa sada traži da on snosi troškove koji su nastali zbog tog dijela postupka.

