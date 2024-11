Anđelinin bivši šokirao izgledom, sad nosi žensku odjeću

U nedavnom intervjuu, Bili Bob Tornton kaže da nosi ženske farmerke jer ima "ptičje noge".

Izvor: Slaven Vlasic / Getty images / Profimedia

Malo ko bi prepoznao glumca koji je nekada bio velika ljubav Anđeline Džoli. Njen bivši muž, 69-godišnji Bili Bob Tornton, bio je vrlo iskren o svom novom imidžu prilikom razgovora u "The Drew Barrymore Show"-u.

On se u emisiji pojavio vidno podmlađenog lica, pa su se mnogi zapitali da li je to djelo plastične hirurgije, ipak, on se skoncentrisao na svoj modni stil. Kako je naveo, njegova tajna leži u paru ženskih farmerki koje mu kako je rekao "savršeno odgovaraju".

Izvor: MediaPunch Inc / Alamy / Alamy / Profimedia

Tornton je rekao, da voli da nosi uži kroj kada su u pitanju pantalone - a za njega to znači kupovinu u ženskom odjeljenju.

"Razlog zašto ne volim da nosim muške farmerke je što su sve preširoke. Imam 'ptičje noge' i sve to djeluje kao da sam u šatoru. Volim da pantalone lijepo pristaju i odlično se slažu sa čizmama", rekao je zvijezda filma "Landman".

Izvor: MediaPunch Inc / Alamy / Alamy / Profimedia

Otac četvoro djece je takođe nosio crne ženske farmerke, otkrivajući da nosi broj 6. "Broj 6? Ne bih mogla da stavim desnu polutku u te farmerke", našalila se njegova koleginica i voditeljka, Dru Barimor.

Bili Bob i Anđelina pravili su skandale na svakom koraku

Anđelina i Bili Bob vjenčali su se u maju 2000. godine, a rastali se u junu 2002, s tim što je zvaničan razvod došao tek 2003. godine. Mediji su pomno pratili njihov ekscentrični odnos, a svakako najpoznatija situacija je kada su oko vrata nosili krv jedno drugog. Na svakom javnom pojavljivanju nisu krili kolika strast vlada među njima, pa nisu skidali ruke jedno s drugog. Pamti se i Anđelinina izjava "da su imali se*ks u limuzini na putu do crvenog tepiha".

Izvor: Richard Young / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za krv koju su nosili u bočicama oko vrata, istakao je da "mu to nikada nije priraslo k srcu", a ideju za tako nešto je dobila Anđelina pošto su snimali u tom momentu filmove u drugim zemljama, i bili razdvojeni.

Torton je u jednom intervjuu 2016. godine otkrio da se "osjećao kao da nikada nije bio dovoljno dobar za nju", pošto se njene ambicije u svijetu humanitarnog rada nisu poklapale s njegovim opuštenijim načinom života, te da se pored jedne od najljepših žena svijeta "osjećao kao Kvazimodo".

Izvor: BEI/BEI/Shutterstock / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon njihovog razvoda, svi već znamo priču o Anđelini i Bredu Pitu u kojeg se zaljubila 2004. godine na snimanju filma "Gospodin i gospođa Smit". Vjenčali su se deset godina kasnije, a podnijeli razvod dvije godine nakon zvaničnog sklapanja braka, 2016. godine, koji je propraćen mnogobrojnim sudskim sporovima.

U međuvremenu, Bili Bob je oženio Koni England u oktobru 2014. godine sa kojom je i dalje su u srećnom braku.

Prisjetimo se ovog bivšeg para i kako je Bili nekada izgledao:

Vidi opis Anđelinin bivši šokirao izgledom, sad nosi žensku odjeću Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MediaPunch Inc / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: LUCY NICHOLSON / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: 20thCentFox Collection / Everett / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: BEI/BEI/Shutterstock / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Richard Young / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Slaven Vlasic / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: James Shaw / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MediaPunch Inc / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

(MONDO)