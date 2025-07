U kojoj godini života su ljudi najnesrećniji? Naučnici imaju i dobre vijesti i kažu da onda slijedi preokret

Na osnovu ispitivanja 14 miliona ljudi, naučnici otkrili u kojoj godini života su ljudi najnesrećniji.

Život je pun uspona i padova, a prema novoj studiji, evo godina u kojima je to najteže.

Prema istraživanju britanskog ekonomiste profesora Dejvida G. Blančflauera sa Univerziteta Dartmut u SAD, objavljenom u časopisu Journal of Economic Behavior & Organization, učesnici iz 40 evropskih zemalja, SAD i globalnog istraživanja agencije Gallup iz 168 zemalja širom sveta doživjeli su najnižu tačku sreće u životu u dobi od 49 godina.

Podaci dobijeni od oko 14 miliona ljudi ukazuju na to da je to doba u kojem se mnogi osjećaju manje srećno. Za mnoge bi to mogla biti kriza srednjih godina.

Ali sreća se vraća sa godinama

Ali postoje dobre vijesti. Prema studiji, sreća nastavlja da raste nakon magičnih 49 godina. Jedan od razloga za to bi mogao biti taj što ljudi u ovoj fazi života shvataju da često jure nerealne ciljeve i više se fokusiraju na ono što je važno. U starosti, mnogi ljudi takođe cijene stvari koje su nekada uzimali zdravo za gotovo, poput svog zdravlja.

Žena duva konfete sa dlanova

Sve je u našim rukama

Studija takođe pokazuje da je moguće svjesno se fokusirati na ovdje i sada i ne zaglaviti se u nerealnim očekivanjima ili negativnim mislima. U tom smislu, nikada nije kasno da promijenite svoj stav i aktivno oblikujete svoje blagostanje.

Put do srećnijeg života često leži u prihvatanju svojih godina i uvažavanju sitnica sa kojima se susrećemo u svakodnevnom životu.

