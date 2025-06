Od Gospodske do Holivud Bulevara: Banjalučki tattoo majstor o životu u Los Anđelesu – "Kao da živim u filmu"

Malo ko od "naših ljudi" ima priliku da posjeti Los Anđeles, a još je manje je onih koji žive i rade tamo. Ipak, kada je neko vrijedan, uporan i talentovan, "Grad anđela" nije nedostižan san, nego - realnost.

Izvor: Privatna arhiva, Ustupljena fotografija

Banjalučki tattoo artist Miroslav Pavlović već neko vrijeme živi i radi u Holivudu, gdje mu "pod iglu" često dolaze razne poznate face. Komšija mu je naš poznati glumac Nikola Đuričko, a Holivud Bulevar je tek trotoar kojim prođe kad ide na posao.

Ipak, ništa od ovoga našem sagovorniku se nije desilo slučajno. Iza njega su godine napornog rada i iskustva, desetine hiljada tetovaža i angažmana po cijeloj Evropi.

Razgovarali smo o životu u svjetskom centru šoubiznisa, klijentima, ljudima koje sreće i razlikama između Amerike i Evrope.

Već neko vrijeme živiš i radiš u LA. Šta ti je najljepši dio života tamo?

Definitivno klima! Uvijek plavo nebo, sunce i redovi palmi. To mi nikad neće dosaditi. Ljudi su jako ljubazni i pristupačni, sasvim je normalno i lako započeti razgovor s potpunim strancem, i poslije njega se osjećati sjajno. Los Anđeles je ogroman i predivan. Njegovi stanovnici jako mnogo vremena provode napolju, a svaki dan vidim stvari koje čine da se osjećam kao u filmu. Na ulicama ćete sresti sve od superautomobila do oldtajmera starih po nekoliko decenija, a generalna atmosfera je nekako opuštena i pomalo podsjeća na GTA igricu (smijeh)

Šta ti nedostaje od kuće?

Ljudi, najviše prijatelji i rodbina, ponekad hoću da crknem od nedostajanja. I možda jogurt, ali i to ima ovdje u "našim" marketima. Ipak, drži me pomisao da imam cilj, a ostvarenjem tog cilja biću u mogućnosti da pomognem i svim "mojim" ljudima i da se ponovo svi skupimo, tamo ili ovdje, svejedno.

Da li se sam posao bitno razlikuje od Evrope?

Amerika je nevjerovatna kada je riječ o tetoviranju, bukvalno sve može, sve prolazi, sve ima ciljnu grupu i publiku, a stalno nastaju novi trendovi. Danas je, recimo, jako popularno tetoviranje pod totalnom anestezijom. Ukratko, anesteziolog uspava klijenta, a pet tattoo majstora radi na njemu. Nakon nekoliko sati čovjek se probudi i ima "gotova" leđa, rukav ili nogavicu, što bi inače trajalo sedmicama, pa i mjesecima.

Miroslav Pavlović sa NBA igračem Dennisom Schröderom

Izvor: Privatna arhiva, Ustupljena fotografija

Ovo je zaista jedinstveno iskustvo za svakog artista, jer kroz njega sretnete i blisko sarađujete s kolegama u malo drugačijem okruženju. Ja sam imao sreću da upoznam i radim sa ruskim majstorom koji je velikan u našem poslu, Dmitrijem Paramonovim, koga pratim i čijem se radu divim godinama.

Da li si sreo neke poznate face?

Sigurno da jesam, komšija nam je naš poznati glumac Nikola Đuričko, malo malo nam mahne. Sreo sam takođe i Evana Džonsa, glumca koji je igrao Čedar Boba u Eminemovom filmu "8 Mile". Sasvim opušten lik, počesto stane sa nama da razmijenimo maženje pasa i onda svako svojim putem. Nije baš susret, ali posjetio sam grob Metjua Perija, glumca koga obožavam cijeli život i plakao sam kao malo dijete.

U našoj blizini mnogo je "drag queens", moja žena prati "Ru Paul's Drag Race" i niko nije srećniji od nje kad ih sretnemo. Reperi su često na Rodeo Drajvu, to je najskuplja ulica na Beverliju, pa ako se ložite na to - idete tamo. Nije da ne hodaju poznati okolo, nemaju svi haotičan život kao što to u tabloidima izgleda...

Da li si tetovirao nekog od poznatih?

Dosta NBA i NFL igrača su klijenti Lakimii studija u kome radim i koji je dio velike i poznate franšize. Među onima koje sam tetovirao su Denis Schroder koji igra za Detroit Pistonse, Brandon Ingram koji igra za Toronto Raptors, Delon Wright koji igra za NY Nickse, takođe i NFL igrači - Rashee Rice, koji je osvojio šampionat superbowla. On mi je čak dao da pronosam malo njegov prsten na ruci (smijeh).

Miroslav Pavlović (drugi s desna) s kolegama i NBA igračem Brandonom Ingramom

Izvor: Privatna arhiva, Ustupljena fotografija

Tu je i Eddie Jackson, Hayden Hurst s kojim imam super odnos, pa Antonio Brown koji je velika legenda NFL sporta, a trenutno se probija i na rep scenu. Takođe Jalen Ramsey, odbrambeni igrač Miami Dolphinsa, ali i Tyler Ulis, bivsi NBA igrač, a trenutno trener ekipe Univerziteta Arkansas.

Želim da pomenem i fudbalera LA Galaxya, Diega Fagundeza. Svi su zaista vrhunski profesionalci, nimalo ufurani, jako poštuju ono što radiš i ukazali su mi puno povjerenje, što je zaista velika čast. Bilo je tu još dosta ljudi iz šoubiznisa, doktora, tenisera, TV ličnosti, a nedavno nam je bio i Jaden Bojsen, mladi DJ i producent u usponu, kog su Tiesto i ekipa uzeli pod svoje...

Miroslav Pavlović sa NFL igračem Antoniom Brownom

Izvor: Privatna arhiva, Ustupljena fotografija

Koje su te "male stvari" oduševile?

Zanimljivo je da svi "obični" ljudi s kojima sam pričao imaju stvarno fascinantne životne priče, svi su stalno u nekom pokretu, bore se i dovijaju, nema predaha. Svaki dan vidim nešto što nikad nisam prije, od robota dostavljača, preko automobila bez vozača... Zamisli kako čekaš taksi i dođe samo auto, prazan. Parkovi, plaže, restorani, ulice, vidikovci, sve je fascinantno i sve izgleda kao da sanjam.

Šta ti se manje dopada?

Beskućnici. Nikako ne mogu da razumijem da živimo u svijetu u kome čovjek leži na cesti i spava... Zatim, nema stajanja, nema predaha od posla. Kod kuće sam da radim samo dva ili tri dana sedmično i da pristojno živim. Ovdje takođe može dobro da se zaradi, ali nema stajanja ni odmaranja. Malo je stvari koje mi se iskreno ne dopadaju, ja sam takav lik da se uvijek okrenem lijepim i dobrim stvarima oko mene. Uz sve što se dešava u svijetu, i s obzirom na trenutnu političku situaciju, ljudi su bombardovani politikom i lošim vijestima. Iz moje perspektive, Amerika je i dalje zemlja mogućnosti i sinonim dobrog života.

