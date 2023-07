Miroslav Pavlović, tattoo majstor: Konstantan rad je najbolje usavršavanje (+NAGRADNA IGRA)

Slike, slova, oblici… Šta god zamislimo danas može biti tetovaža. Nekada simbol pripadanja plemenu ili staležu, danas sentimentalni ukras tijela - tetovaže, doživjele su pravu ekspanziju u zadnjih dvadesetak godina.

O tetoviranju, trendovima i poslu majstora smo razgovarali sa jednim od najcjenjenijih banjalučkih tattoo artista Miroslavom Pavlovićem.

Pavlović je samostalni tattoo majstor koji iza sebe ima veliko iskustvo u ovom zanatu. Pored tetoviranja u Banjaluci, Beogradu, ali i Norveškoj i Njemačkoj, svoje umijeće pokazao je i u Americi, a njegov rad prepoznat je i u časopisu “Global Tattoo Magazine”



Kakve tetovaže su trenutno najpopularnije?

Sasvim sam siguran da bi to mogao biti realizam. Realistične tetovaže su trenutno u punoj ekspanziji što se tiče popularnosti i vjerujem da će to sigurno biti tako još neko vrijeme. Ali ni drugi stilovi nisu zapostavljeni, samo sada realizam malo prednjači.



Šta najčešće tetoviraju žene a šta muškarci?

Pa nekad je to bilo možda podijeljeno u smislu žene su radile manje tetovaže, sitne, diskretne, a muškarci velike, pola ruke, cijela ruka itd. Međutim, danas tu nema više pravila, svi se tetoviraju i to mnogo.



Tetoviraju li se ljudi više iz nekog trenda ili značenja i sentimentalnosti?

U većini slučajeva, klijenti dolaze sa idejom koja im predstavlja nešto u životu. Neki donesu reference kako bi to izgledalo, ali neki ispričaju i priču. Na osnovu toga ja kreiram dizajn manipulišući raznim fotografijama koje kroz metaforu prikazuju ono što klijent želi. Ali sigurno postoje i oni koji se tetoviraju jer je u trendu, a većinom su to razni sportisti, pjevači, infuenseri i slično… Mlađi ljudi dolaze i recimo žele istu tetovažu kao npr. Bekam, ovaj ili onaj.



Postoji li neka tetovaža koju bi izdvojio kao svoje "remek djelo"?

Nedavno sam na nozi svoje djevojke Tamare radio veliki portret Done, našeg zlatnog retrivera kojeg smo izgubili prije godinu dana. Ne znam da li je to moj najbolji rad, ali mi je svakako najdraži.

Koje je najnezgodnije mjesto za tetoviranje?

Pa ako pričamo o neekstremnim dijelovima onda bi tu vjerovatno dao rebrima prvo mjesto što se tiče bola, ali ako pričamo o ekstremima, vrat, lobanja - ne bih se lično usudio da radim na tim dijelovima tijela.



Da postoje neke tetovaže koje su ti "krindž"?

Iskreno, postoje, ali ja to zadržim za sebe, i zaista ne osuđujem nikoga. Ako je klijent pristupačan, onda budem iskren i kažem da je to možda malo otrcano i da može da se kreira neka bolja ljepša unikatnija verzija toga što klijent želi.





Šta treba da zna svaki početnik koji želi da se bavi ovim poslom?



Pa prije svega morate da volite i želite to, jako. Realno do svega se danas lako dođe i do opreme i do potrošnog materijala, do bilo čega, što skupljeg što jeftinijeg. Ali džaba je sve ako to stvarno istinski ne želite. Ukoliko želite da vam tetoviranje bude sto posto karijera i da živite od toga, onda morate toliko posto da se i date u to. Crtajte, vježbajte, gradite poznanstva, slušajte iskusnije, kradite znanje i budite zdravi.





Kako se usavršavaš? Da li pohađaš neke seminare ili edukacije?

Po meni najbolji način usavršavanja je konstantan rad, morate stalno da tetovirate da bi u jednom momentu prosto razumili taj odnos igle, boje, kože i kako to sve funkcioniše. Seminari su definitivno odlična stvar. Na njima možete da pokupite ogromno znanje pomoću kojeg dalje razvijate svoj sopstveni stil.

S ponosom ću reći da sam učestvovao kao predavač na dva seminara u Beogradu, 2019. i 2022. godine. Oba seminara je organizovao Ivan Stevanović Ekser, vrhunski majstor i moj dobar prijatelj sa kojim sam imao dosta saradnji i nevjerovatnih putesestvija..

U ova dva seminara smo imali preko deset predavača iz različitih zemalja i više od 70 posjetilaca koji smo mogli iz prve ruke da nauče sve vezano za tetoviranje, higijenu, i sve ono što ova umjetnost obuhvata. Definitivno najbolje iskustvo koje sam imao vezano za moj posao. Takođe, tekst o meni nedavno je objavljen "Global Tattoo Magazinu", koji je izuzetno cijenjen u našem svijetu i globalno.

