Tetovirao brojeve 18, 12, 22 i blista u Real Madridu: Simbolika je jasna, ali se ovo jednom čovjeku ne sviđa

Tetovirao brojeve 18, 12, 22 i blista u Real Madridu: Simbolika je jasna, ali se ovo jednom čovjeku ne sviđa

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Franko Mastantuono ima jednu posebnu tetovažu na ruci, u pitanju je datum kada je Argentina postala prvak svijeta. Teško da se to sviđa njegovom saigraču Kilijanu Mbapeu...

Franko Mastantuono tetovaže Izvor: Alberto Gardin/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Franko Mastantuono (18) došao je iz River Plate u Real Madrid za 45 miliona evra i već je ostavio odličan utisak. Nametnuo se Ćabiju Alonsu, dao je i gol u Primeri, igra i u Ligi šampiona, ali to nije jedini razlog zbog kog je privukao pažnju. Na lijevoj ruci ima tetovažu na kojoj se nalaze tri broja - 18, 12 i 22. Postoji posebna simbolika za to.

Nisu u pitanju tri nasumična broja već datum - 18. 12. 2022. godine. Svi Argentinci dobro pamte taj dan pošto je tada Argentina postala prvak svijeta. Lionel Mesi podigao je pehar u Kataru, a u finalu je srušena reprezentacija Francuske. Franko nije bio u tom timu naravno, ali je na ovaj način pokazao koliko mu je to bitno.

Doduše, njegova tetovaža se sigurno ne dopada svima, posebno ne u Real Madirdu .Tu se prvenstveno misli na Kilijana Mbapea. Francuz je odigrao odlično taj meč i bio je blizu pehara koji je na kraju završio u Mesijevim rukama. Teško da mu se baš sviđa taj podsjetnik na ruci novog saigrača, ali će morati da trpi.

Tagovi

Real Madrid Franko Mastantuono tetovaža tetovaže Argentina

