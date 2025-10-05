Tetovirao brojeve 18, 12, 22 i blista u Real Madridu: Simbolika je jasna, ali se ovo jednom čovjeku ne sviđa

Franko Mastantuono ima jednu posebnu tetovažu na ruci, u pitanju je datum kada je Argentina postala prvak svijeta. Teško da se to sviđa njegovom saigraču Kilijanu Mbapeu...

Franko Mastantuono (18) došao je iz River Plate u Real Madrid za 45 miliona evra i već je ostavio odličan utisak. Nametnuo se Ćabiju Alonsu, dao je i gol u Primeri, igra i u Ligi šampiona, ali to nije jedini razlog zbog kog je privukao pažnju. Na lijevoj ruci ima tetovažu na kojoj se nalaze tri broja - 18, 12 i 22. Postoji posebna simbolika za to.

Nisu u pitanju tri nasumična broja već datum - 18. 12. 2022. godine. Svi Argentinci dobro pamte taj dan pošto je tada Argentina postala prvak svijeta. Lionel Mesi podigao je pehar u Kataru, a u finalu je srušena reprezentacija Francuske. Franko nije bio u tom timu naravno, ali je na ovaj način pokazao koliko mu je to bitno.

Franco Mastantuono has a tattoo on his arm that refers to a very special date in footballpic.twitter.com/VIlxDAZ1Kn — 433 (@433)October 4, 2025

Doduše, njegova tetovaža se sigurno ne dopada svima, posebno ne u Real Madirdu .Tu se prvenstveno misli na Kilijana Mbapea. Francuz je odigrao odlično taj meč i bio je blizu pehara koji je na kraju završio u Mesijevim rukama. Teško da mu se baš sviđa taj podsjetnik na ruci novog saigrača, ali će morati da trpi.