Zvijezda Reala na izlaznim vratima: Nijemac se sukobio sa Vinisijusom, Alonso ga otjerao sa treninga

Na jednom od treninga Reala došlo je do sukoba između Antonija Ridigera i Vinisijusa Žuniora. Ćabi Alonso odmah je reagovao i udaljio njemačkog defanzivca, dok se u klubu sve češće govori o njegovom odlasku.

Izvor: David Canales/SOPA Images/Shutterstock/Profimedia

Dolazak Ćabija Alonsa na klupu Real Madrida donio je i strože metode rada, a španski mediji pišu kako je nedavno došlo do incidenta na jednom od treninga. Navodno su se u žestokoj raspravi našli njemački defanzivac Antonio Ridiger i brazilski napadač Vinisijus Žunior.

Prema izvorima iz Madrida, sve je počelo nakon starta Ridigera, što je izazvalo tenzije i kratko naguravanje s Vinisijusom. Alonso je odmah reagovao, prekinuo trening i udaljio Nijemca s terena kako bi se atmosfera smirila. Ridiger se kasnije izvinio ekipi, a posebno Brazilcu.

Ono što dodatno komplikuje situaciju jeste činjenica da se u klubu sve češće priča o njegovom statusu. Njegov ugovor ističe u junu 2026. godine, ali se špekuliše da bi Real mogao ranije da se odrekne njegovih usluga. Prioritet u odbrani trenutno imaju mladi Din Huisen i oporavljeni Eder Militao, dok Ridiger sve češće ostaje na klupi. Kao potencijalne destinacije spominju se klubovi iz Saudijske Arabije i nekoliko evropskih ekipa.

Njemački reprezentativac je u Real stigao 2022. godine, nakon što je s Čelsijem osvojio Ligu šampiona, FA kup, Ligu Evrope, UEFA Superkup i Svjetsko klupsko prvenstvo. U dresu madridskog kluba nastavio je nizati trofeje, dodajući La Ligu, Ligu šampiona, Kup kralja, Superkup Španije i dva UEFA Superkupa. Do sada je odigrao 157 utakmica, postigao sedam golova i zabilježio četiri asistencije.