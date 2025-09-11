logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvijezda Reala na izlaznim vratima: Nijemac se sukobio sa Vinisijusom, Alonso ga otjerao sa treninga

Zvijezda Reala na izlaznim vratima: Nijemac se sukobio sa Vinisijusom, Alonso ga otjerao sa treninga

Autor Haris Krhalić
0

Na jednom od treninga Reala došlo je do sukoba između Antonija Ridigera i Vinisijusa Žuniora. Ćabi Alonso odmah je reagovao i udaljio njemačkog defanzivca, dok se u klubu sve češće govori o njegovom odlasku.

Ćabi Alonso otjerao Ridigera sa treninga Izvor: David Canales/SOPA Images/Shutterstock/Profimedia

Dolazak Ćabija Alonsa na klupu Real Madrida donio je i strože metode rada, a španski mediji pišu kako je nedavno došlo do incidenta na jednom od treninga. Navodno su se u žestokoj raspravi našli njemački defanzivac Antonio Ridiger i brazilski napadač Vinisijus Žunior.

Prema izvorima iz Madrida, sve je počelo nakon starta Ridigera, što je izazvalo tenzije i kratko naguravanje s Vinisijusom. Alonso je odmah reagovao, prekinuo trening i udaljio Nijemca s terena kako bi se atmosfera smirila. Ridiger se kasnije izvinio ekipi, a posebno Brazilcu.

Ono što dodatno komplikuje situaciju jeste činjenica da se u klubu sve češće priča o njegovom statusu. Njegov ugovor ističe u junu 2026. godine, ali se špekuliše da bi Real mogao ranije da se odrekne njegovih usluga. Prioritet u odbrani trenutno imaju mladi Din Huisen i oporavljeni Eder Militao, dok Ridiger sve češće ostaje na klupi. Kao potencijalne destinacije spominju se klubovi iz Saudijske Arabije i nekoliko evropskih ekipa.

Njemački reprezentativac je u Real stigao 2022. godine, nakon što je s Čelsijem osvojio Ligu šampiona, FA kup, Ligu Evrope, UEFA Superkup i Svjetsko klupsko prvenstvo. U dresu madridskog kluba nastavio je nizati trofeje, dodajući La Ligu, Ligu šampiona, Kup kralja, Superkup Španije i dva UEFA Superkupa. Do sada je odigrao 157 utakmica, postigao sedam golova i zabilježio četiri asistencije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Real Madrid Ćabi Alonso Antonio Ridiger

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC