Real Madrid sve iznenadio dresom: Navijači ostali u čudu zbog nove boje bijelog kluba

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Real Madrid predstavio je javnosti svoj plavi dres, kakav nije nosio često tokom 123 godine kluba.

Real Madrid predstavio novi dres Izvor: instagram.com/adidasfootball

Real Madrid predstavio je svoju novu, treću garnituru dresova za sezonu 2025/26. Navijači su iznenađeni zato što će "kraljevski klub", inače prepoznatljiv po bijeloj boji, nositi plavu opremu. Džud Belingem, Brahim Dijaz, David Alaba i saigrači bili su manekeni nove Realove opreme u promotivnom video-klipu, koji je izazvao veliku pažnju.

Pogledajte kako je Real Madrid predstavio novi, plavi dres.

Imao je Real Madrid i prethodnih godina "izlete" u slične avanture sa dresovima, nosio je određene teget varijante, ali ovog puta je u pitanju svjetliji dres, koji će koštati od 100 do 200 evra.

Podrazumijeva se da ga će "kraljevski klub" birati ovu opciju u rijetkim situacijama i da će imati prioritet standardna bijela boja i druga, teget varijanta.

