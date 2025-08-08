Real Madrid sve iznenadio dresom: Navijači ostali u čudu zbog nove boje bijelog kluba

Real Madrid predstavio je javnosti svoj plavi dres, kakav nije nosio često tokom 123 godine kluba.

Izvor: instagram.com/adidasfootball

Real Madrid predstavio je svoju novu, treću garnituru dresova za sezonu 2025/26. Navijači su iznenađeni zato što će "kraljevski klub", inače prepoznatljiv po bijeloj boji, nositi plavu opremu. Džud Belingem, Brahim Dijaz, David Alaba i saigrači bili su manekeni nove Realove opreme u promotivnom video-klipu, koji je izazvao veliku pažnju.

Pogledajte kako je Real Madrid predstavio novi, plavi dres.

Imao je Real Madrid i prethodnih godina "izlete" u slične avanture sa dresovima, nosio je određene teget varijante, ali ovog puta je u pitanju svjetliji dres, koji će koštati od 100 do 200 evra.

Podrazumijeva se da ga će "kraljevski klub" birati ovu opciju u rijetkim situacijama i da će imati prioritet standardna bijela boja i druga, teget varijanta.