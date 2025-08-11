logo
"San mi je da igram za Real Madrid": Mario Baloteli se otvoreno nudi, neće još u penziju

Autor Dragan Šutvić
0

Mario Baloteli ima san da igra u Real Madridu, a o toj temi se šalio. Otkrio je i da karijeru želi da završi u istom klubu sa svojim bratom.

Mario Baloteli hoće da igra za Real Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Mario Baloteli napuniće 12. avgusta 35 godina i aktivno traži novi klub. Ne planira još uvijek da ide u penziju i javno se nudi timovima. Ide do te mjere da se nudi ni manje ni više nego madridskom Realu. Naravno, kroz šalu, ali je jasno da tamo sigurno neće igrati.

"Moj san? Da igram za Real Madrid", nasmijao se Baloteli u intervjuu za "Gazetu Ekspres", pa je potom dodao u nešto ozbiljnijem tonu da "traži klub koji će da mu vjeruje".

Objasnio je i da ima jasan plan za kraj karijere, a to je da igra u istom timu kao njegov rođeni brat Enok koji je tri godine mlađi. On takođe igra na poziciji napadača i trenutno je u amaterskom klubu Vado.

"Želim da igram bar još dvije-tri godine. Onda ću otići kod svog brata Enoka. Trenutno je sa amaterima u Vadu. Vidjećemo. Uglavnom, obećao sam mu da ću završiti karijeru u istom timu kao on", zaključio je Baloteli.

Baloteli je rođen u Palermu i veći dio karijere proveo je u Italiji. Počeo je u Lumezanu, pa ga je tu primijetio Inter i tamo je proveo tri sezone. Osvojio je sa njima i Ligu šampiona u istorijskoj sezoni gdje je uzeta "tripleta". Odatle je otišao u Mančester siti i tamo je osvojio Premijer ligu, asistirao je Kunu Agueru za gol koji je donio trofej "plavcima", pa se onda vratio u Italiju i potpisao za Milan.

Otišao je odatle u Liverpul, nije se pokazao, vratio se na pozajmicu u Milan, pa je onda otišao u Francusku i igrao za Nicu i Marsej, pa se vratio kući i igrao za Brešu i Moncu. Imao je kratak "izlet" u tursku Adanu, pa u švajcarski Sion i onda povratak u Adanu, a posljednji klub bila mu je Đenova.

