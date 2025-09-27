Atletiko "petardom" uništio Real na debiju Ćabija Alonsa u madridskom derbiju!

Atletiko savladao Real Madrid nakon goleade i dva preokreta na Metropolitanu.

Fantastičan madridski derbi odigrali su Atletiko i Real u subotu popodne, a poslije 177. prvenstvenog okršaja najvećih rivala slavi crveno-bijela polovina Madrida.

Atletiko je poslije dva preokreta i goleade slavio 5:2 i tako prekinuo savršen početak sezone Reala, koji je prije ovog meča upisao svih šest pobjeda.

Savršen skor pred „El Klasiko“ dao je razlog za optimizam „kraljevskom klubu“, pa i treneru Ćabiju Alonsu, kojem je ovo bio debi u madridskom derbiju, ali pamtiće ga po porazu od daleko iskusnijeg Dijega Simeona.

Popularnom "Čolu" ovo je bio 28. madridski derbi kao trener, čime se izjednačio sa legendarnima trenerom Reala, Migelom Minjozom.

Četiri od pet proteklih madridskih derbija završeno je rezultatom 1:1, a u subotu smo već nakon 45 minuta imali 2:2!

Poslije samom 30 sekundi Atletiko je izvodio prvi korner na utakmici, a već u trećem minutu imao stopostotnu šansu. Aleksander Sorlot dobio je pas iza odbrane Reala, išao sam na golmana Benou Kurtou, ali je previše oklijevao s udarcem i tako dozvolio Ederu Militau da u posljednji trenutak izbije loptu.

Bio je to nagovještaj Atletikove ofanzive na startu meča, a ona je urodila plodom u 14. minutu, kada je Đovani Simenone ubacio za Le Normana koji glavom pogađa za vođstvo Atletika – 1:0.

A onda mini-sekvenca u razamaku od desetak minuta „blickrig“ Real Madrida. U 25. minutu Kilijan Mbape pogađa za izjednačenje nakon karakterističnog munjevitog prodora, a njegov "izazov" je odmah prihvatio Visisijus Žunior. Istina, nije Brazilac postigao gol, ali je sjajnim driblingom u šesnaestercu izbacio dvojicu igrača Atletika i vratio u sredinu za Ardu Gulera koji pogađa za potpuni preokret.

Trebao je mladi Tručin da bude heroj Madrida, ali se na startu drugog poluvremena pretvorio u tragičara. Neoprezan je bio prilikom jednog ubacivanja i na visoku loptu išao nogom i skrivio jedanaesterac koji je realizovao Hulijan Alvarez.

Da dtvar bude gora po njega, Atletiko je tako stigao do potpunog preokreta 3:2 pošto se u samom finišu Sorlot pogotkom glavom iskupio za onaj veliki promašaj na startu, i to nedugo nakon što je poništen gol Lenglea zbog igranja rukom.

Nije se Atletiko zaustavio na 3:2, a ni Alvarez na „samo“ jednom pogotku. Argentinac koji je u prošlom kolu het-trikom donio preokret i tri boda Atletiku protiv Rajo Valjekana ovaj put priredio je publici još jednu stvar koja se danas ne viđa tako često. Alvarez je majstorski izveo slobodan udarac i poslao loptu u „rašlje“ za ogromnih 4:2.

Do kraja utakmice Atletiko Madrid je bio upravo onakav kakav želi Dijego Simeone. Ne samo da su fanatičnom borbom sačuvali tri boda, već je upravo "Čolova“ izmjena donijela "petardu" na Metropolitanu.

Sedam minuta prije kraja ubacio je Simeone u igru Antoana Grizmana u upravo je Francuz rutinskim udarcem po zemlji završio brz kontranapad Atletika za konačnih 5:2.



