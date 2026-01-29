Meteorolozi najavljuju nagli preokret: Od snijega na planinama do proljetnih 20 stepeni, stiže i saharski pijesak

Prema najnovijoj prognozi meteorologa stranice BHMeteo, pred nama je period promjenljivog vremena koji će obilježiti kratkotrajno zahlađenje, a potom nagli skok temperatura.

Izvor: bhmeteo

Od večeras pa do petka naveče, u dijelovima centralne, istočne i jugoistočne Bosne, te na sjeveru Hercegovine, očekuju se slabe do umjerene padavine. U nižim predjelima padaće kiša, dok se iznad 800 metara nadmorske visine očekuju susnježica i snijeg. Na planinama bi moglo pasti od 5 do 10 centimetara novog snijega. U ostatku zemlje biće uglavnom suvo, naročito na sjeveru Bosne.

U petak će se jutarnje temperature kretati od -2 do 3 stepena, na jugu do 6°C, dok će dnevne iznositi od 3 do 6, u Hercegovini do 12 stepeni Celzijusa.

Hladni vikend i postepeno razvedravanje

U subotu i nedjelju očekuje se pretežno oblačno vrijeme, dok će više sunca biti u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Nedjelja će biti najhladniji dan u narednom periodu, uz umjeren sjeverni vjetar i buru, a lokalno je moguće provijanje snijega ili slaba kiša. Ponedjeljak donosi postepeno razvedravanje, što će biti uvod u veliku promjenu koja slijedi od utorka.

Temperature do 20 stepeni i saharski pijesak

Od utorka, 3. februara, nastupa osjetno zatopljenje uz pojačan jugo. Vrhunac toplog talasa očekuje se od srijede do petka, kada bi temperature u sjevernim dijelovima Bosne, usljed fenskog efekta južnog vjetra, mogle dostići i do +20°C.

Ovaj period donosi umjerenu do pretežnu oblačnost uz lokalnu kišu i pljuskove, koji će biti učestaliji u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Duvaće umjeren do jak jugo, dok su na planinama mogući olujni udari. Zbog prisustva saharskog pijeska i prašine u vazduhu, kiša koja bude padala biće "prljava".

Prema procjenama meteorologa sa BHMeteo, iznadprosječno toplo vrijeme i južni vjetar obilježiće cijelu prvu dekadu februara, a ozbiljnije zahlađenje nije na vidiku najmanje do sredine mjeseca.