Inflacija jede povećanje plate: Sindikat traži hitne mjere Vlade RS 3

Inflacija jede povećanje plate: Sindikat traži hitne mjere Vlade RS

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
Savez sindikata Republike Srpske upozorava i izražava duboku i ozbiljnu zabrinutost zbog kontinuiranog i nekontrolisanog rasta cijena, posebno osnovnih životnih namirnica, usluga i komunalija, što direktno ugrožava životni standard radnika, penzionera i građana.

Sindikat traži hitne mjere Vlade RS zbog rasta cijena Izvor: Shuterrstock

Kako su saopštili, Savez sindikata Republike Srpske zahtijeva da Vlada Republike Srpske, bez odlaganja, preduzme konkretne i efikasne mjere i korake u cilju zaustavljanja rasta cijena i zaštite životnog standarda radnika i to:

• da izvrši hitnu analizu i korekciju cijena osnovnih proizvoda i usluga koje su neopravdano povećane u posljednja tri mjeseca;
• da uvede jasna, obavezujuća i kontrolisana ograničenja trgovačkih marži na osnovne životne namirnice i ključne usluge;
• da uspostavi efikasan i transparentan sistem kontrole formiranja cijena na tržištu;
• da obezbijedi kontinuiran i pojačan rad inspekcijskih organa, uz javno objavljivanje rezultata izvršenih kontrola;
• da se značajno povećaju novčane kazne i dosljedno sankcionišu svi subjekti koji neopravdano i spekulativno podižu cijene.

"Republika Srpska se danas suočava sa društveno neprihvatljivom situacijom u kojoj cijene osnovnih životnih namirnica i proizvoda neophodnih za svakodnevni život domaćinstva u Republici Srpskoj, u pojedinim slučajevima dostižu, pa čak i premašuju cijene u zemljama Evropske unije, dok su plate radnika značajno niže", kažu u sindikatu.

Navode, da se javnost gotovo svakodnevno suočava sa najavama novih poskupljenja koja se najčešće pravdaju takozvanom ,,slobodom tržišta“ bez ikakve stvarne kontrole, analize opravdanosti i odgovornosti prema radnicima i građanima Republike Srpske, te jasne institucionalne reakcije.

Podsjećaju da se Savez sindikata Republike Srpske u pregovorima sa socijalnim partnerima Vladom Republike Srpske i Unijom poslodavaca Republike Srpske izborio za povećanje najnižih plata u Republici Srpskoj za 2026. godinu u rasponu od 10 do 11,5 odsto, što je, kako tvrde, bio značajan korak ka poboljšanju položaja radnika sa najnižim primanjima.

"Međutim, zbog stalnog i ubrzanog rasta cijena, posebno osnovnih životnih namirnica i usluga, ta povećanja su već sada ozbiljno ugrožena, a realna je opasnost da inflacija u potpunosti pojede sva povećanja plata. Savez sindikata Republike Srpske stalno je upozoravao da povećanje plata neće postići očekivani efekat, ukoliko istovremeno ne postoji efikasna kontrola rasta cijena. Održali smo i nekoliko sastanaka sa resornim ministarstvom, ali konkretnih rezultata nije bilo", stoji u saopštenju.

Smatraju da očuvanje životnog standarda i kupovne moći radnika nije pitanje dobre volje, već zakonska, društvena i moralna obaveza insitucija, a posebno Vlade Republike Srpske.

"Bez hitne intervencije, Republika Srpska može ući u zonu socijalne nestabilnosti i nastavka trenda odlaska radne snage iz Republike Srpske, što može ostaviti dugoročne i teško popravljive posljedice po ekonomiju i društvo u cjelini. Takođe, poslodavci moraju dodatno povećati plate zaposlenima, kako bi se očuvala kupovna moć radnika i spriječio dalji pad životnog standarda. Savez sindikata Republike Srpske ne može i neće prihvatiti da teret ekonomskih kretanja, tržišnih poremećaja i neodgovornih poslovnih praksi snose isključivo radnici", rekli su u Savezu sindikata.

Očekuju da Vlada Republike Srpske u najkraćem roku ponudi konkretna i djelotvorna rješenja, jasne mjere i precizne rokove u cilju zaštite životnog standarda radnika i svih građana Republike Srpske.

"Ukoliko izostane blagovremena i efikasna reakcija, Savez sindikata Republike Srpske će u skladu sa svojom ulogom i odgovornošću, preduzimati dalje korake u zaštiti prava i interesa radnika. Radnici u Republici Srpskoj više ne žele samo da preživljavaju, oni žele da imaju pristojne plate, sigurnost i mogućnost dostojanstvenog života", poručili su.

