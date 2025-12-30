Poskuplju usluge zanatlija u Banjaluci: Frizeri dižu cijene za 10 odsto

Preduzetnici u Banjaluci od Nove godine imaće cjenovnike sa novim, odnosno većim cijenama.

Izvor: Shutterstock

Jedan od razloga za poskupljenje je odluka regulatora o povećanju cijene mrežarine u Republici Srpskoj za deset odsto koja se plaća uz potrošenu električnu energije.

Predsjednica Zanatsko-preduzetničke komore regije Banjaluka Žana Arsić kaže da je članstvo pozvala da od 1. januara koriguju cijene, odnosno da poskupe usluge.

“Nama su dobavljači već najavili da će repromaterijal od 1. januara biti skuplji. Sigurno će i plate biti povećane, i voda će biti skuplja, a i mnogi drugi pružaoci javnih usluga najavljuju povećanje cijena. Znate, ne možemo mi više dozvoliti da nam biznis tone”, navodi Arsić za Fenu.

Očekuje se da preduzetnici u banjalučkoj regiji povećati cijene između 10 i 15 odsto od naredne 2026. godine koja je na samom pragu.