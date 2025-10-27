Pao dogovor socijalnih partnera: Evo kolika će biti najniža neto plata u Srpskoj

Socijalni partneri dogovorili su najnižu platu za iduću godinu.

Izvor: CBBIH

Najniža neto plata u Republici Srpskoj iznosiće 1.000 KM, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić.

"Najniža neto plata sa trogodišnjom srednjom stručnom spremom iznosiće 1.050 KM, četvorogodišnja srednja stručna sprema 1.100, viša stručna sprema iznosiće 1.350, dok je najniža plata za visoku stručnu spremu predviđena u iznosu od 1.450 KM", rekao je Egić.

Naveo je da je dogovoreno da u prve dvije kategorije poslodavci prilikom isplata plata imaju olakšice u iznosu od 50 KM na koje neće plaćati poreze i doprinose.

"Mislim da je ovo dobra vijest za našu javnost i radnike. Srećan sam što smo jednostavno i lako došli do ovih rješenja u smislu odgovornosti i brige za radnike, tržište rada i privredu", rekao je Egić novinarima u Banjaluci nakon sastanka sa predstavnicima Sindikata i poslodavaca kojem su prisustvovali Milorad Dodik, premijer Srpske Savo Minić, te ministar finansija Zora Vidović.

(Mondo)