Pregovori o iznosu najniže plate u Srpskoj: "Povećanjem minimalca zadržati domaću radnu snagu"

Na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske, koja je juče održana u Banjaluci, socijalni partneri počeli su pregovore o iznosu najniže plate za iduću godinu.

Izvor: Shutterstock

Predsjednik Ekonomsko-socijalnog savjeta Srpske i ministar rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić, za Јutarnji program RTRS-a, kaže da je zadovoljan jučerašnjim sastankom, jer su svi saglasni da se minimalac mora povećati.

"Naša zakonska obaveza jeste da počnemo pregovore o najnižoj plati. Ono što je pozitivno jeste da su svi za povećanje, ali nakon analize svih makroekonomskih parametara. Ubrzo ćemo zakazati novu sjednicu", rekao je Egić.

U javnosti postoje oprečna mišljenja na ovu temu.

"Imamo one koji su za povećanje minimalca ali i one koji smatraju drugačije. Nakon svih analiza nadamo se da ćemo postići dogovor koji nismo od 2018. godine. Obično je Vlada bila ta koja je na kraju donosila konačno odluku. A povećanje minimalca nije samo želja već i potreba tržišta koje diktira situaciju jer radnici odlaze", kaže Egić.

Moramo nekada i neke nepopulartn poteze povući ako želimo da zadržimo radnu snagu.

"Alternativa jeste uvoz radne snage međutim ipak treba da se fokusiramo na domaću radnu snagu. Posebno što neki naši radnici žele da se vrate nazad a naš korak ka pomoći jeste povećanje najniže plate. Mislim da ćemo se i dalje držati diferencirane stope jer smo time ipak postigli određene rezultate", ističe Egić.

Vlada je mnogo učinila za nisko produktivne grane koje ostvaruje povlastice na račun budžeta.

"Svjesno smo da određene grane mogu povećati minimalac a neke i ne i razgovaraćemo u tom pravcu", poručio je Egić.

Egić je rekao i da je na jučerašnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta usvojen i novi Poslovnik čime je kako je rekao odblokiran rad ovog tijela.

"Јuče smo se, uz nekoliko pripremnih sjednica, lako dogovorili i našli rješenja kojima su svi zadovoljni. Novi poslovnik omogućiće efikasniji rad", naveo je Egić.

(Mondo)