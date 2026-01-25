Snažno nevrijeme pogodilo Trebinje: Poplavljene ulice, nadležne službe na terenu (VIDEO)

Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom pogodilo je popodne Trebinje i potopilo ulice u centru grada, a nadležne službe su na terenu i pomažu u otklanjanju posljedica, rekao je načelnik Štaba za vanredne situacije Stevan Bekan.

Izvor: Shutterstock

On je naveo da za sada nema prijavljene štete.

"Pomažemo na mjestima gdje je najkritičnije. Vatrogasna jedinica je u pripravnosti u naselju Mokri dolovi", dodao je Bekan.

U trebinjskoj Meteorološkoj stanici Srni je rečeno da je do 19.00 časova u Trebinju palo 47,8 litara kiše po metru kvadratnom, dok je duvao vjetar južnog smjera od 69 kilometara na čas.

U Bileći je palo 29,8 litara kiše po metru kvadratnom, u Gacku 21,1, a na Čemernu 20 litara kiše.