Osnovni sud u Trebinju produžio pritvor osumnjičenom za obljubu troje djece

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
Osnovni sud u Trebinju produžio je pritvor za dva mjeseca muškarcu čiji su inicijali B.D. /71/, osumnjičenom za obljubu tri lica mlađa od 15 godina.

Srn2024-11-15_1020866_2.jpg Izvor: MUP RS

Iz trebinjskog Okružnog javnog tužilaštva je saopšteno da je Osnovni sud uvažio njihov prijedlog i da će osumnjičenom biti produžen pritvor do 2. marta.

Osumnjičenom B.D. pritvor je određen jer postoji bojazan da će ponoviti ili dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti.

Za ta krivična djela može se izreći kazna zatvora od tri godine ili teža.

Lice B.D. osumnjičeno je i za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Trebinjac B.D. uhapšen je početkom decembra u Trebinju zbog sumnje da je počinio krivično djelo obljuba nad troje djece mlađe od 15 godina.

Trebinje pritvor Osnovni sud

