Sarajevska policija nabavlja još tri oklopna vozila za 4,6 miliona KM

Vlada KS odobrila 4,6 miliona KM za tri nova specijalna oklopna vozila.
Vlada Kantona Sarajevo nastavlja sa strateškim opremanjem policijskih snaga. Usvojen je zaključak kojim se odobrava nabavka tri dodatna specijalna oklopna vozila, čime će flota MUP-a KS biti značajno ojačana u cilju veće sigurnosti građana i efikasnije borbe protiv kriminala.
Prema Elaboratu na osnovu kojeg je odobrena nabavka, ova vozila nisu samo transportna sredstva, već ključni faktor u podizanju profesionalnosti policije. Specijalna oklopna vozila namijenjena su za:
- Patrolne i izviđačke misije te podršku jedinicama za specijalne operacije.
- Transport do deset policajaca pod punom opremom u zonama visokog rizika.
- Uspostavljanje barikada i zaštitu građana i objekata u slučaju narušavanja javnog reda i mira.
- Antiterorističko djelovanje i zaštitu u slučajevima opšte opasnosti.
Vrijednost nabavke tri nova vozila iznosi 4.626.000 KM, a procedura će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Ministar unutrašnjih poslova KS, Admir Katica, naglasio je da je cilj Vlade stvaranje najopremljenije policije u regiji.
"Samo jaka, opremljena i kapacitirana policija može garantovati stabilnost i sigurnost građana. Zbog toga je naše strateško opredjeljenje obezbjeđivanje svih neophodnih uslova da naša policija bude najbolja i najopremljenija. Trenutno raspolažemo sa šest specijalnih oklopnih vozila, uskoro stiže još jedno, u toku je postupak nabavke za tri, a ovim zaključkom Vlada je odobrila nabavku dodatna tri specijalna vozila", izjavio je Katica.