Sarajevska policija nabavlja još tri oklopna vozila za 4,6 miliona KM

Vlada KS odobrila 4,6 miliona KM za tri nova specijalna oklopna vozila.

Izvor: MUP Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo nastavlja sa strateškim opremanjem policijskih snaga. Usvojen je zaključak kojim se odobrava nabavka tri dodatna specijalna oklopna vozila, čime će flota MUP-a KS biti značajno ojačana u cilju veće sigurnosti građana i efikasnije borbe protiv kriminala.

Prema Elaboratu na osnovu kojeg je odobrena nabavka, ova vozila nisu samo transportna sredstva, već ključni faktor u podizanju profesionalnosti policije. Specijalna oklopna vozila namijenjena su za:

Patrolne i izviđačke misije te podršku jedinicama za specijalne operacije.

Transport do deset policajaca pod punom opremom u zonama visokog rizika.

Uspostavljanje barikada i zaštitu građana i objekata u slučaju narušavanja javnog reda i mira.

Antiterorističko djelovanje i zaštitu u slučajevima opšte opasnosti.

Vrijednost nabavke tri nova vozila iznosi 4.626.000 KM, a procedura će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Ministar unutrašnjih poslova KS, Admir Katica, naglasio je da je cilj Vlade stvaranje najopremljenije policije u regiji.

"Samo jaka, opremljena i kapacitirana policija može garantovati stabilnost i sigurnost građana. Zbog toga je naše strateško opredjeljenje obezbjeđivanje svih neophodnih uslova da naša policija bude najbolja i najopremljenija. Trenutno raspolažemo sa šest specijalnih oklopnih vozila, uskoro stiže još jedno, u toku je postupak nabavke za tri, a ovim zaključkom Vlada je odobrila nabavku dodatna tri specijalna vozila", izjavio je Katica.