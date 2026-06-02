logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dio Starčevice bez struje: Havarija na gradilištu novog kružnog toka, presječeni podzemni kablovi 1

Dio Starčevice bez struje: Havarija na gradilištu novog kružnog toka, presječeni podzemni kablovi

Autor Dušan Volaš
1

Potrošači električne energije u dijelu Ulice Majke Jugovića u banjalučkom naselju Starčevica su od 12.40 časova bez električne energije zbog oštećenja podzemnih kablova od strane izvođača građevinskih radova, saopšteno je iz preduzeća "Elektrokrajina".

Građevinari pokidali kablove, dio Starčevice bez struje Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Kako je navedeno, izvođač radova na izgradnji kružne raskrsnice na spoju Ulice Majke Jugovića i Bulevara vojvode Stepe Stepanovića oštetio je dva srednjenaponska kabla i to između trafostanica "Integra" i "Studentski dom", te između trafostanica "Integra" i "Poljoprivredni fakultet". Time je 167 potrošača koji se napajaju sa MBTS "Integra" obostrano ostalo bez električne energije.

"Terenske ekipe nastoje otkloniti ovaj složeni kvar koji su izazvala treća lica i uspostaviti ponovno uredno napajanje električnom energijom svih korisnika", navode iz "Elektrokrajine".

Iz ovog preduzeća napominju da je isporuka električne energije na kompletnom preostalom distributivnom području "Elektrokrajine" potpuno uredna, uz izuzetak ranije planiranih radova na izgradnji i održavanju mreže koji se redovno obavljaju u više gradova i opština.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka starčevica

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

Samo je bilo pitanje vremena, kad sam par minuta čekao na semaforu kod milicije i gledao kako rukuju sa rovokopačem pretpostavio sam da će zakačiti el. Instalacije

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ