Dio Starčevice bez struje: Havarija na gradilištu novog kružnog toka, presječeni podzemni kablovi

Potrošači električne energije u dijelu Ulice Majke Jugovića u banjalučkom naselju Starčevica su od 12.40 časova bez električne energije zbog oštećenja podzemnih kablova od strane izvođača građevinskih radova, saopšteno je iz preduzeća "Elektrokrajina".

Kako je navedeno, izvođač radova na izgradnji kružne raskrsnice na spoju Ulice Majke Jugovića i Bulevara vojvode Stepe Stepanovića oštetio je dva srednjenaponska kabla i to između trafostanica "Integra" i "Studentski dom", te između trafostanica "Integra" i "Poljoprivredni fakultet". Time je 167 potrošača koji se napajaju sa MBTS "Integra" obostrano ostalo bez električne energije.

"Terenske ekipe nastoje otkloniti ovaj složeni kvar koji su izazvala treća lica i uspostaviti ponovno uredno napajanje električnom energijom svih korisnika", navode iz "Elektrokrajine".

Iz ovog preduzeća napominju da je isporuka električne energije na kompletnom preostalom distributivnom području "Elektrokrajine" potpuno uredna, uz izuzetak ranije planiranih radova na izgradnji i održavanju mreže koji se redovno obavljaju u više gradova i opština.