Banjaluka dobija još jedan kružni tok: Počinje rekonstrukcija prometne raskrsnice, građani upozoreni na gužve

Autor Dušan Volaš
0

Gradska uprava je saopštila da će do 22. jula ove godine biti izvođeni radovi na rekonstrukciji raskrsnice u Ulici majke Jugovića i Bulevaru vojvode Stepe Stepanovića (kod kafića "Škorpion").

Banjaluka dobija još jedan kružni tok: Počinje rekonstrukcija raskrsnice kod Škorpiona Izvor: Shutterstock

Iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve su naveli da će zbog navedenog doći će do izmjene režima odvijanja motornog i pješačkog saobraćaja, a za vrijeme izvođenja radova regulisanje saobraćaja vršiće se postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije.

"Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja", navedeno je.

Prema ranijim najavama, na navedenoj lokaciji planirana je izgradnja dvotračne, četvorokrake kružne raskrsnice koja bi poboljšala protok saobraćaja i povećala bezbjednost učesnika u saobraćaju.

Rekonstrukcija raskrsnice procijenjena je na oko 1,15 miliona KM, objavili su pojedini mediji.

