Stanivuković: Poskupljenje grijanja od 50 odsto neprihvatljivo, grad pregovara sa "Eko toplanama"

Nakon poskupljenja vode i odvoza smeća, sve je izvjesnije i povećanje cijene grijanja, a zahtjev "Eko toplana" za poskupljenje veće od 50 odsto izazvao je zabrinutost građana.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković poručio je da takav zahtjev nije prihvatljiv.

"Zahtjev 'Eko toplana' za povećanje cijene u iznosu od 50 odsto je u ovom trenutku nerealan, neracionalan i predstavlja opterećenje koje mnoge porodice ne mogu da podnesu i za tako nešto ne postoji saglasnost grada", rekao je Stanivuković za Glas Srpske

Dodao je da će grad pokušati da ublaži eventualna poskupljenja kroz intervencije, te da su u toku pregovori sa ovim preduzećem s ciljem njegovog vraćanja u većinsko vlasništvo grada.

"Vraćanje u ruke Banjaluke ovog, ali i ostalih strateških javnih preduzeća jedini je način da kao grad imamo veći uticaj", istakao je Stanivuković.

Govoreći o infrastrukturnim projektima, naveo je da se završetak hotela "Palas" očekuje u naredne tri godine, te da je riječ o objektu koji će imati pet zvjezdica.

Najavio je i izgradnju žičare na Banj brdu, uz uređenje rekreativne zone, pješačkih i biciklističkih staza, kao i dodatnih sadržaja.

Kada je riječ o javnom prevozu, Stanivuković je rekao da se u narednim mjesecima očekuje dolazak prvih električnih autobusa, dok bi prvi tramvaj u Banjaluku mogao stići već u septembru.

Grad planira i izgradnju mosta u naselju Dolac, za koji su, kako je naveo, riješeni svi ključni problemi osim imovinsko-pravnih odnosa, što je u nadležnosti Vlade Republike Srpske.

Među ostalim projektima izdvojio je rekonstrukciju Gospodske ulice, uređenje tvrđave Kastel, izgradnju novih mostova, poslovnih zona, kao i projekat "Banjaluka na vodi".

Najavljena je i izgradnja srednjoškolskog centra, kao i modernizacija javnog prevoza kroz uvođenje električnih vozila.

Stanivuković je poručio da je većina projekata planirana u narednih pet do deset godina, uz podršku republičkih institucija.