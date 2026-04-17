Grad priznaje propust zbog sječe stabala, "Vode Srpske" negiraju saglasnost

Vensa Kerkez
Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković priznao je da su napravljeni propusti tokom uklanjanja stabala u okviru projekta "Banjalučka riva", poručivši da gradska uprava prihvata kritike javnosti.

Banjaluka: Grad priznao grešku zbog sječe uz Vrbas, „Vode Srpske" tvrde da nisu dali saglasnost

"Ni jednu riječ kritike javnosti ne poričemo. Naprotiv, zahvalni smo što je ukazano na situaciju koja se desila", naveo je Stanivuković, priznajući da je došlo do propusta u nadzoru.

On je istakao da je projektni nadzor morao spriječiti uklanjanje stabala, bez obzira na, kako je ranije navedeno, postojanje saglasnosti nadležnih institucija.

Međutim, iz Javne ustanove "Vode Srpske" u međuvremenu su demantovali da su dali saglasnost za sječu stabala uz rijeku Vrbas u Banjaluci, naglašavajući da je isključiva odgovornost za uništavanje biodiverziteta na tom području na Gradu i izvođačima radova koji su vršili sječu.

Ovakav razvoj događaja dodatno otvara pitanje odgovornosti i eventualnih propusta u procedurama, s obzirom na to da su se gradske vlasti ranije pozivale na saglasnosti nadležnih institucija.

Gradonačelnik je potvrdio da je nadzor koji je bio zadužen za projekat već smijenjen i da je imenovan novi, uz poruku da "odgovornost mora da postoji".

"Prema dostupnim informacijama, na potezu od Venecija mosta do Gradskog mosta uklonjena je jedna vrba i sedam topola, od kojih je dio bio oštećen i truo, dok su ostala stabla bila bagrem i zova, koje se klasifikuju kao korovske vrste", dodaje Stanivuković.

Iako je ranije planirana sadnja 50 novih vrba, ostaje otvoreno pitanje da li naknadna sadnja može nadomjestiti štetu nastalu uklanjanjem postojećeg zelenila, posebno u kontekstu očuvanja prirodnog ekosistema uz Vrbas.

Gradonačelnik je poručio da će gradska uprava tokom nastavka radova postupati odgovornije i da se slične situacije neće ponoviti, naglašavajući da će "svako drvo biti sačuvano, a nova zasađena".

Podsjetio je i da je u prethodnim godinama na području grada zasađeno oko 3.000 novih sadnica i obnovljeno više parkova, ali aktuelni slučaj pokazuje da pitanje zaštite zelenila ostaje jedna od osjetljivijih tačaka u realizaciji velikih infrastrukturnih projekata.

Stručnjaci o posljedicama uništavanja obale Vrbasa: Pričinjena nenadoknadiva šteta

