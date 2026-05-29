Kažnjeno skoro 150 biciklista i vozača trotineta u Banjaluci, najviše zbog kršenja osnovnih pravila

Policijska uprava Banjaluka sprovela je tokom protekla dva dana pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju, sa fokusom na vozače motocikala, mopeda, bicikala i električnih trotineta, a veliki broj kontrolisanih učesnika sankcionisan je zbog različitih prekršaja.

Tokom akcije kontrolisano je ukupno 488 učesnika u saobraćaju, među kojima su bila 143 vozača motocikala, lakih motocikala i mopeda.

Kako navode iz PU Banjaluka, posebno zabrinjava podatak da je od 115 kontrolisanih biciklista čak 99 sankcionisano zbog počinjenih prekršaja, dok je među vozačima lakih ličnih električnih vozila, poput trotineta, kažnjeno 49 od ukupno 81 kontrolisanog.

Policija je evidentirala i 99 prekršaja nenošenja zaštitne kacige, kao i 27 slučajeva nečitkih registarskih oznaka.

Tokom kontrole sankcionisano je i pet vozača zbog upravljanja vozilom bez odgovarajuće kategorije ili potkategorije, dok šest vozača nije posjedovalo potvrdu o poznavanju saobraćajnih propisa.

Osim toga, evidentirano je još 114 drugih saobraćajnih prekršaja.

Iz Policijske uprave Banjaluka apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i odgovornim ponašanjem zaštite svoju i bezbjednost drugih učesnika.

Poseban apel upućen je vozačima motocikala da ne upravljaju vozilima bez vozačke dozvole, da poštuju ograničenja brzine i koriste zaštitnu kacigu i drugu propisanu opremu.