Vozilo završio u kanalu: Teška nesreća kod Sremske Mitrovice, poginuo maturant

U teškoj saobraćajnoj nesreći u Martincima kod Sremske Mitrovice poginuo je mladić O. D. (18), dok su dvije osobe povrijeđene.
Mladić O. D. (18) poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas poslije ponoći u Fruškogorskoj ulici u Martincima kod Sremske Mitrovice.
Prema saznanjima, do saobraćajne nesreće je došlo kada je automobil marke "ford" iz za sada neutvrđenih razloga sletio sa puta, prešao preko ćuprije i završio prevrnut u kanalu.
U vozilu su se nalazili N. M. (22), B. R. (23) i O. D. (18).
Nažalost, O. D. je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta, dok su dve osobe koje su se nalazile u vozilu povrijeđene i prevezene na dalje lečenje.
Na mjestu nesreće u Martincima kod Sremske Mitrovice, intervenisali su pripadnici policije, Hitne pomoći i vatrogasno-spasilačkih jedinica. Zbog težine udesa i položaja vozila u kanalu, vatrogasci su na terenu bili angažovani više sati.
Tragedija je potresla Martince, a od nastradalog mladića opraštaju se brojni prijatelji i poznanici.
"Bio je vrijedan, odgovoran i omiljen među vršnjacima. Posebno boli činjenica da je sutradan trebalo da proslavi matursko veče" rekli su njegovi prijatelji.
Uzrok nesreće i sve okolnosti pod kojima je do nje došlo biće utvrđeni nakon istrage koju vode nadležni organi.
