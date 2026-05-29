Vozilo završio u kanalu: Teška nesreća kod Sremske Mitrovice, poginuo maturant

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
U teškoj saobraćajnoj nesreći u Martincima kod Sremske Mitrovice poginuo je mladić O. D. (18), dok su dvije osobe povrijeđene.

Vozilo završio u kanalu: Teška nesreća kod Sremske Mitrovice, poginuo maturant Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mladić O. D. (18) poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas poslije ponoći u Fruškogorskoj ulici u Martincima kod Sremske Mitrovice.

Prema saznanjima, do saobraćajne nesreće je došlo kada je automobil marke "ford" iz za sada neutvrđenih razloga sletio sa puta, prešao preko ćuprije i završio prevrnut u kanalu.

U vozilu su se nalazili N. M. (22), B. R. (23) i O. D. (18).

Nažalost, O. D. je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta, dok su dve osobe koje su se nalazile u vozilu povrijeđene i prevezene na dalje lečenje.

Na mjestu nesreće u Martincima kod Sremske Mitrovice, intervenisali su pripadnici policije, Hitne pomoći i vatrogasno-spasilačkih jedinica. Zbog težine udesa i položaja vozila u kanalu, vatrogasci su na terenu bili angažovani više sati.

Tragedija je potresla Martince, a od nastradalog mladića opraštaju se brojni prijatelji i poznanici.

"Bio je vrijedan, odgovoran i omiljen među vršnjacima. Posebno boli činjenica da je sutradan trebalo da proslavi matursko veče" rekli su njegovi prijatelji.

Uzrok nesreće i sve okolnosti pod kojima je do nje došlo biće utvrđeni nakon istrage koju vode nadležni organi.

(Kurir/MONDO)

