Tragičan udes kod Modriče: Jedna osoba poginula, dvije teško povrijeđene

U saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila oko 14:45 časova u Skugriću kod Modriče, jedna osoba je smrtno stradala.

Izvor: Radio Modriča

Prema informacijama Radio Modriča, dvije osobe su zadobile teže tjelesne povrede.

Ekipa Službe hitne pomoći Doma zdravlja Modriča zbrinula je povrijeđena lica, od kojih je jedno uspješno reanimirano. Drugo lice je, iako sa takođe teškim povredama, u nešto stabilnijem stanju.

Oba povrijeđena lica nakon zbrinjavanja povreda u Hitnoj pomoći prevezena su u Bolnicu u Doboju na dalje liječenje.

Više detalja će biti poznat nakon obavljenog uviđaja.