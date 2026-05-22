Teška nesreća kod Čitluka: U sudaru kombija i auta povrijeđene tri osobe

Tri osobe su povrijeđene u nesreći koja se dogodila na dionici puta Čitluk – Žitomislići, u mjestu Blizanci.

U nesreći su učestvovali kombi marke mercedes, registarskih oznaka Hrvatske, i putnički automobil audi s njemačkim registracijama, piše Avaz.ba.

Kako je izjavila portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš, povrijeđenima je prvo ukazana pomoć u Domu zdravlja Čitluk, nakon čega su sva tri lica prevezena u Univerzitetsku kliničku bolnicu Mostar.

Audiem je upravljao A. Ć. (1995), dok je mercedes vozio I. P. (1997). U mercedesu se kao suvozač nalazio i B. Š. (1994).

