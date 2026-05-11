Teška nesreća kod Ugljevika: Poginuo mladi policajac

Policijski službenik Nemanja Alempić (25) poginuo je jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći u mjestu Ugljevička Obrijež kod Ugljevika, kada je automobil kojim je upravljao sletio sa puta.
Prema informacijama portala Provjereno.info, nesreća se dogodila oko dva časa iza ponoći.
Alempić (25) je upravljao automobilom marke „golf“, a iz za sada neutvrđenih razloga vozilo je sletjelo sa kolovoza.
Na mjesto nesreće izašli su pripadnici policije i nadležne službe, a o svemu je obaviješten i dežurni tužilac