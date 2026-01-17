U Starom Ugljeviku i dalje kritično: Klizišta nose kuće i puteve, mještani bez struje i vode

Situacija u Starom Ugljeviku, na području zahvaćenom klizištima, ostaje kritična. Dva dana nakon protesta ispred zgrade Opštine, mještani i dalje žive bez struje, vode i sigurnih pristupnih puteva, dok zemlja nastavlja da odnosi njihova domaćinstva.

Izvor: BN

Mještani poručuju da više nemaju vremena za strpljenje. Njihova osnovna ljudska prava na bezbjednost i infrastrukturu su ugrožena, a rješenje vide isključivo u hitnoj sanaciji ili eksproprijaciji.

"Odsječeni smo od svijeta, prepušteni sami sebi. Nemamo puta. Kolaps!", kaže Miladin Tanacković, dok njegov komšija Svetozar Jovanović dodaje da će se, prema trenutnom stanju, "situacija riješiti tek kada neko plati životom".

Radoslav Jovanović ističe da se direktori RiTE Ugljevik godinama smjenjuju, a da svaki novi izbjegava odgovornost koristeći istu frazu – da je tek došao na funkciju, prenosi FTV.

Iako je budžet preduzeća za ovu godinu planiran na 212 miliona maraka, član Sindikata radnika Jelenko Marinković tvrdi da u tim sredstvima nije predviđen novac za eksproprijaciju zemljišta.

Direktor RiTE Ugljevik, Žarko Novaković, moli za razumijevanje: "Nije to tako mali posao i mali finansijski izdatak da se riješi preko noći".

Ministar energetike i rudarstva RS, Petar Đokić, najavljuje da bi rješenje za ležište "Istok 2" trebalo biti usvojeno u četvrtak na sjednici Vlade. Time bi se, prema njegovim riječima, završio prenos koncesije na RiTE Ugljevik i stvorio pravni okvir za rješavanje problema.

Ipak, mještani i radnici ostaju skeptični. "Čim se digne glas, pojave se takve informacije kako bi se stvari stišale uz lažna obećanja", ističe Marinković.

Načelnik Opštine Ugljevik, Dragan Gajić, poručuje da mu je prioritet zbrinjavanje mještana u okviru zakona, dok stanovnici sela sve nade polažu u 4. februar, rok koji su dali nadležnima.