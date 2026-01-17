logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U Starom Ugljeviku i dalje kritično: Klizišta nose kuće i puteve, mještani bez struje i vode

U Starom Ugljeviku i dalje kritično: Klizišta nose kuće i puteve, mještani bez struje i vode

Autor Dušan Volaš
0

Situacija u Starom Ugljeviku, na području zahvaćenom klizištima, ostaje kritična. Dva dana nakon protesta ispred zgrade Opštine, mještani i dalje žive bez struje, vode i sigurnih pristupnih puteva, dok zemlja nastavlja da odnosi njihova domaćinstva.

U Starom Ugljeviku i dalje kritično: Klizišta nose kuće i puteve Izvor: BN

Mještani poručuju da više nemaju vremena za strpljenje. Njihova osnovna ljudska prava na bezbjednost i infrastrukturu su ugrožena, a rješenje vide isključivo u hitnoj sanaciji ili eksproprijaciji.

"Odsječeni smo od svijeta, prepušteni sami sebi. Nemamo puta. Kolaps!", kaže Miladin Tanacković, dok njegov komšija Svetozar Jovanović dodaje da će se, prema trenutnom stanju, "situacija riješiti tek kada neko plati životom".

Radoslav Jovanović ističe da se direktori RiTE Ugljevik godinama smjenjuju, a da svaki novi izbjegava odgovornost koristeći istu frazu – da je tek došao na funkciju, prenosi FTV.

Iako je budžet preduzeća za ovu godinu planiran na 212 miliona maraka, član Sindikata radnika Jelenko Marinković tvrdi da u tim sredstvima nije predviđen novac za eksproprijaciju zemljišta.

Direktor RiTE Ugljevik, Žarko Novaković, moli za razumijevanje: "Nije to tako mali posao i mali finansijski izdatak da se riješi preko noći".

Ministar energetike i rudarstva RS, Petar Đokić, najavljuje da bi rješenje za ležište "Istok 2" trebalo biti usvojeno u četvrtak na sjednici Vlade. Time bi se, prema njegovim riječima, završio prenos koncesije na RiTE Ugljevik i stvorio pravni okvir za rješavanje problema.

Ipak, mještani i radnici ostaju skeptični. "Čim se digne glas, pojave se takve informacije kako bi se stvari stišale uz lažna obećanja", ističe Marinković.

Načelnik Opštine Ugljevik, Dragan Gajić, poručuje da mu je prioritet zbrinjavanje mještana u okviru zakona, dok stanovnici sela sve nade polažu u 4. februar, rok koji su dali nadležnima. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ugljevik

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ