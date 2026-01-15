"Lopovi, svaku riječ lažete": Mještani Ugljevika protestuju zbog klizišta, strahuju za živote i kuće (VIDEO)

Zbog ogromnog klizišta koje se pojavilo uz sami obod rudarskog kopa koji pripada RITE Ugljevik, i koje prijeti mještanima i njihovim kućama, više desetina građana okupilo se danas, 15. januara ispred Skupštine opštine tražeći da problem bude riješen.

Klizište koje se pojavilo početkom ove godine, prijetnja je za čak 500 domaćinstava u četiri sela, a kako mještani tvrde, danima ne samo da nemaju put, već i vodu, struju i grijanje.

Desetine građana stiglo je nešto prije 9 časova ispred opštinske zgrade, a pored zahtjeva nadležnim u opštini i RITE Ugljevik, traže da se u priču uključi Vlada Republike Srpske, pišu Nezavisne novine.

Mještani poručuju da ovo nije politički skup i da ko god je tim povodom došao, nije dobrodošao.

"Ko je politički došao nek se okrene i ide kući. Došli smo jer imamo hiljadu problema. Ovo je radni dan i nismo došli ovdje po dobru, već što smo nuždom natjerani. Čitava ova sela od Starog Ugljevika, Mezgraje, Ugljevik sela su u velikom problemu, a i naš Ugljevik je u problemu. Idu svi ovi praznici, a mi nemamo grijanje. Svi mi građani plaćani vodu, struju i sve ostalo. To sam rekao i načelniku Ugljevika i direktoru RITE. Smatram da oni moraju da Vladi Republike Srpske upute zahtjev da se uključe u rješavanje problema čitavog Ugljevika, a posebno ugljevičkih sela", poručio je jedan od okupljenih mještana.

Pitaju da li neko treba da nastrada.

"Tražimo adekvatnu eksproprijaciju gore za sve kuće koje su ugrožene. Pod dva, tražimo da institucije zajedno sa upravom, narodom i radnicima, pošalju dopis za novac. Jer kad može za Viaduct, kockarnice i slično, da se pošalje novac i za naše preduzeće da bi ono moglo da stane na noge, a na osnovu toga i da izvrši eksproprijaciju za kuće tog gore napaćenog naroda ili da nam se onda sve vrati u prvobitno stanje kako je i bilo", kaže mještanin.

Poručuju da od nadležnih traže da se o ovom pitanju očituju odmah.

"Rok je sada odmah da se izjasne i da kažu šta se planira sa stanovništvom ovih sela i sa samom RITE Ugljevik. Hoćemo li topiti snijeg na Badnji dan i da dočekujemo djecu kako slijeću u kanale. Tražimo odgovore od načelnika i odgovornih. Ako ne žele da stanu uz nas, uzećemo pet autobusa i otići pred tužilaštvo i Vladu RS da vidimo ko je uzrok svih naših nedaća", naglašavaju mještani.

Svetozar Nikolić, predsjednik mjesne zajednice Mezgraja Gaj, rekao je da od načelnika Ugljevika traži da se jasno izjasni da li je uz mještane.

"Tražim da se svi ovi nadležni vrate danas, sada, gore u kancelariju, da napišu datum, vrijeme i kad će da završe regionalni put, ko je kriv što je uništen taj put i ko je kriv za klizište koje se pojavilo od strane rudnika? Ko navodi bagere da kopaju regionalni put, a nisu obezbijedili infrastrukturu prije nego što su uništili taj put?", pitao je Nikolić.

Rekao je da neće otići dok mu nadležni ne daju garancije da će problem biti riješen.

"Napišite mi papir, da li je to maj, jun, jul. Hoću regionalni put, asfaltiran. Ako to ne možete, hoćemo eksproprijaciju kuća i završena priča. Kad može Serdarovu milijarde mogu i nama pomoći", dodao je Nikolić.

Dragan Gajić, načelnik opštine Ugljevik, rekao je da su građani u pravu.

Ističe da su ovu problemi počeli još u januaru 2025. godine.

"Činjenica je da ovaj problem postoji mnogo više vremena. Taj sporni regionalni put se premješta već četvrti put, a ovo što se sada dešava je katastrofalno stanje. Sve je ovo uslijedilo zbog borbe za ugalj kako bi RITE mogao da radi", naveo je Gajić.

On je pozvao građane da donesu zajednički zaključak kojim traže sastanak u Vladi RS.

"Da odemo na taj sastanak, vi kao predstavnici mjesnih zajednica, predstavnici RITE Ugljevik i ja kao načelnik. Ovo stanje nije dobro, u Falčićima imaju 23 domaćinstva koja se hitno trebaju eksproprisati i to se mora završiti 2026. pogotovo zbog ubrzanog kopanja za 'Ugljevik Istok 2' koje će uslijediti. A kada govorimo u cjelini tu je 170 kuća ukupno ugroženo vezano za zaseoke Jablani, Falčići, Ivanovići, Sarije, komplet mjesna zajednica Stari Ugljevik. Ono što će objasniti direktor RITE koji je imenovan prije dva mjeseca, jeste da na tom regionalnom putu koji je prekinut i koji bi bio trajno rješenje, postoji trasa koja se počela probijati od Perića, Sarija, Jablana koje se počela probijati", naveo je Gajić.

Međutim, građani su burno reagovali na izjave načelnika, navodeći da se uvijek nadlženi izvlače a niko neće da kaže ko je kriv.

"Svaku riječ lažete. Pa ko je kriv. Dajete lažna obećanja", rekli su mještani, dok je dio njih uzvikivao: "Lopovi, lopovi".

