logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prevoznici najavili blokadu svih graničnih prelaza BiH 12. marta

Prevoznici najavili blokadu svih graničnih prelaza BiH 12. marta

Autor Dragana Božić Izvor RTRS
0

Prevoznici će 12. marta blokirati sve granične prelaze BiH ukoliko do 10. marta ne bude riješen problem boravka profesionalnih vozača u zemljama EU, saopšteno je iz Konzorcijuma "Logistika BiH".

Prevoznici najavili blokadu svih graničnih prelaza BiH 12. marta Izvor: Srna/Milorad Milešević

Iz Konzorcijuma ističu da je riječ o egzistencijalnom, a ne političkom pitanju.

Navode da je sektor međunarodnog drumskog transporta u ozbiljnoj krizi, te da je već blokirano oko 36 odsto kapaciteta domaćih prevoznika, što direktno ugrožava izvoz, budžetske prihode i radna mjesta, objavio je RTRS.

Među ključnim zahtjevima je uspostavljanje moratorijuma na restriktivnu primjenu pravila boravka za kabinsko osoblje u međunarodnom drumskom prevozu robe i putnika, uz definisanje posebnog statusa profesionalnih vozača.

Istovremeno se zahtijeva jasan i kredibilan politički odgovor prema institucijama EU radi zaštite domaćih prevoznika od prakse koja ih, kako navode, dovodi u neravnopravan položaj u lancima snabdijevanja.

Konzorcijum traži i hitno, koordinisano i operativno postupanje svih institucija BiH prema EU, uz konkretne zaključke i jasno definisane rokove.

Kao privremena finansijska mjera predlaže se uvođenje mjesečne subvencije u rasponu od 21 do 30 miliona KM, kao kompenzacionog mehanizma za gubitke nastale usljed ograničenja poslovanja na tržištu EU, do donošenja sistemskog rješenja.

Iz Konzorcijuma upozoravaju da zastoj više od trećine transportnih kapaciteta ne pogađa samo ovaj sektor, već cjelokupnu privredu, te da protest ostaje legitimna mjera do ispunjenja zahtjeva.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

prevoznici blokada granični prelaz

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ