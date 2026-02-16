logo
Konzorcijum Logistika BiH traži hitnu reakciju institucija: Ugroženo 20.000 radnih mjesta

Vensa Kerkez
Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine uputio je javni proglas Predsjedništvu BiH, Parlamentarnoj skupštini, Savjetu ministara i političkim partijama, pozivajući na hitnu institucionalnu reakciju zbog sve većih problema domaćih drumskih prevoznika na granicama EU.

Drumski prevoznici BiH traže zaštitu institucija: Blokade na granicama EU prijete gašenjem firmi Izvor: elmar gubisch/Shutterstock

U dokumentu se upozorava da se domaćim profesionalnim vozačima sve češće zabranjuje ulazak ili se zadržavaju na graničnim prelazima, što direktno ugrožava rad transportnih kompanija, lance snabdijevanja i egzistenciju hiljada porodica.

"Nemamo više vremena. Svaki dan bez odluke znači novi kamion zaustavljen na granici, novu kompaniju pred gašenjem i novu porodicu u neizvjesnosti", poručuju iz Konzorcijuma.

Konzorcijum zahtijeva da Parlament BiH donese jasan zaključak u odbrani domaćih prevoznika i inicira zajednički regionalni nastup sa državama Zapadnog Balkana (WB6) prema Evropskoj komisiji.

Kako navode, drumski transport je "kičma izvoza" i "krvotok proizvodnje", te ne smije ostati bez političke i institucionalne zaštite.

Posebno ističu da se ne traže privilegije, već ravnopravan tretman i pravo na rad.

Tri ključna zaključka

U proglasu su navedena tri konkretna zahtjeva prema institucijama BiH i regiona:

1. Regionalna inicijativa prema Evropskoj komisiji

Od Savjeta ministara BiH traži se da odmah pokrene koordinaciju sa svim državama Zapadnog Balkana i pripremi zajednički dokument zahtjeva koji bi bio upućen Evropskoj komisiji.

2. Hitna diplomatska akcija

Konzorcijum poziva Ministarstvo spoljnjih poslova BiH da pokrene hitnu diplomatsku inicijativu i usaglasi zajednički nastup ministara regiona prema institucijama EU.

"Rokovi nisu u narednim mjesecima. Rokovi su odmah", naglašavaju.

3. Ekonomska analiza gubitaka

Od Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i ministara ekonomije regiona traži se da kvantifikuju vrijednost lanaca snabdijevanja i realne gubitke koji nastaju zbog ograničenja za profesionalne vozače.

Konzorcijum upozorava da bi nastavak zabrana i administrativnih prepreka mogao izazvati domino-efekat gašenja transportnih kapaciteta i ozbiljne posljedice po privredu.

Navode da je već trećina kapaciteta "van sistema", te da se na pojedinim prelazima u jednoj smjeni vraćaju desetine vozača.

"Vrijeme je da država stane iza svojih ljudi"

Na kraju proglasa poručuju da drumski prevoznici predstavljaju najorganizovaniji logistički sistem u BiH i regionu, te da se borba nastavlja "organizovano, dostojanstveno i odlučno".

"Ne tražimo sukob. Tražimo pravo na rad. I tražimo da država stane iza svojih ljudi", navodi se u zaključku.

