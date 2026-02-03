Forto: Nema dobrih vijesti za prevoznike iz BiH, konkretna rješenja izostala

Nakon sastanka u Evropskoj komisiji o problemima prevoznika iz regiona u vezi s boravkom u Evropskoj uniji, nisu ponuđena nikakva konkretna rješenja, kazao je Edin Forto, ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine.

Izvor: Srna/Željka Domazet

"Vidimo da su protesti održani prošle sedmice upalili određene alarme u Evropskoj komisiji, ali nažalost nismo čuli nikakva konkretna rješenja", rekao je Forto.

Podsjetimo, Forto je danas, 3. februara učestvovao na ministarskom sastanku ministara Zapadnog Balkana i predstavnika Evropske komisije, posvećenom problemima s kojima se profesionalni vozači suočavaju u vezi s boravkom i radom u Evropskoj uniji.

Na sastanku je razgovarano o potrebi hitnog i konkretnog rješavanja ovog pitanja, imajući u vidu direktne posljedice koje važeća pravila imaju po transportni sektor, lance snabdijevanja i ukupnu privredu regiona.

"Profesionalni vozači nisu sigurnosni rizik za Evropsku uniju, već ljudi koji savjesno obavljaju svoj posao. Zato moramo pronaći pragmatična rješenja unutar postojećeg evropskog okvira", poručio je Forto.

Dodao je da je Bosna i Hercegovina već uputila konkretne prijedloge, kako bilateralno prema Republici Hrvatskoj, tako i prema Evropskoj komisiji.

"Očekujem da se o tim prijedlozima što hitnije raspravlja, jer više nemamo vremena za čekanje", zaključio je Forto.

Na kraju sastanka je zaključeno da će se formirati radna grupa koja će u narednom periodu raditi na prijedlogu rješenja problema profesionalnih vozača koje će biti upućeno Evropskoj komisiji.

(Mondo/RTVBN)