Prevoznici iz BiH prekidaju blokadu granica sa EU

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Prevoznici iz BiH obustavili su danas blokade teretnog saobraćaja na graničnim prelazima, rekao je jedan od koordinatora Konzorcijuma "Logistika BiH" Marko Ivanović.

Prevoznici iz BiH prekidaju blokadu granica sa EU Izvor: Srna/Milorad Milešević

Prema njegovim riječima, odluka je donijeta nakon što su dobijene garancije Brisela da se na vozače neće primjenjivati pravilo 90/180 dana boravka u Evropskoj uniji (EU).

"Dobili smo i garancije entitetskih vlada da će naši zahtjevi biti ispunjeni", dodao je Ivanović.

Prethodno su odluku o prestanku bokade donijeli i prevoznici iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, koji su zajedno sa prevoznicima iz BiH od ponedjeljka obustavili teretni transport na granicama sa EU. 

(Srna)

