Vozači kamiona prekidaju blokade? Odluci prethodio sastanak prevoznika iz BiH i Srbije

Blokade vozača kamiona su počele u ponedjeljak, 26. januara u podne, a prevoznici su poručili da će prelaze blokirati sve dok se ne nađe rješenje za ograničavanje boravka profesionalnih vozača na teritoriji Šengena.
Prevoznici u Srbiji prekinuće blokadu teretnih prelaza danas u 15 sati, nezvanično saznaju mediji.
Podsjetimo, u toku je peti dan blokade teretnih graničnih prelaza. Ovoj odluci prethodio je zajednički sastanak vozača kamiona iz Srbije sa prevoznicima iz BiH.
EK predstavila novu viznu strategiju u kojoj se nalazi i prijedlog kojim bi bio riješen problem ograničenja boravka profesionalnim vozačima u Šengen zoni.
Blokade vozača kamiona su počele u ponedeljak, 26. januara u podne, a prevoznici su poručili da će prelaze blokirati sve dok se ne nađe rješenje za ograničavanje boravka profesionalnih vozača na teritoriji Šengena.
(Blic/MONDO)