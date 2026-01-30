logo
Vozači kamiona prekidaju blokade? Odluci prethodio sastanak prevoznika iz BiH i Srbije

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Blokade vozača kamiona su počele u ponedjeljak, 26. januara u podne, a prevoznici su poručili da će prelaze blokirati sve dok se ne nađe rješenje za ograničavanje boravka profesionalnih vozača na teritoriji Šengena.

Kraj blokadama na granicama bih i srbije Izvor: Srna/Milena Koprivica

Prevoznici u Srbiji prekinuće blokadu teretnih prelaza danas u 15 sati, nezvanično saznaju mediji.

Podsjetimo, u toku je peti dan blokade teretnih graničnih prelaza. Ovoj odluci prethodio je zajednički sastanak vozača kamiona iz Srbije sa prevoznicima iz BiH.

EK predstavila novu viznu strategiju u kojoj se nalazi i prijedlog kojim bi bio riješen problem ograničenja boravka profesionalnim vozačima u Šengen zoni. 

Blokade vozača kamiona su počele u ponedeljak, 26. januara u podne, a prevoznici su poručili da će prelaze blokirati sve dok se ne nađe rješenje za ograničavanje boravka profesionalnih vozača na teritoriji Šengena.

(Blic/MONDO)

