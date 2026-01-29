I Makedonci obustavili blokade graničnih prelaza

Kamiondžije iz Sjeverne Makedonije prekidaju blokadu teretnih graničnih prelaza.

Izvor: KURIR/D.Š./Udruženje vozača

Prevoznici iz Sjeverne Makedonije koji blokiraju granične teretne prelaze od ponedjeljka 26. januara ove godine sa kolegama iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, prekidaju blokade večeras u 20 časova, piše "Telma". Ranije u toku dana su obustavile protest i kamiondžije iz Crne Gore.

Kako navodi makedonski list, odluka o prekidu protesta donesena je nakon zvanične informacije da je Evropska komisija odlučila da pripremi novu viznu strategiju. Ona bi trebalo da ponudi rešenje za problem sa kojim se suočavaju profesionalni vozači u vezi sa pravilom boravka 90 dana u okviru 180 dana u Šengenu.

Pogledajte fotografije sa blokada teretnih graničnih terminala

Blokade će večeras od 20 časova biti obustavljene na graničnim prelazima Deve Bair, Delčevo, Novo Selo, Dojran, Bogorodica, Medžitlija, Ćafasan, Blace, Blato i Stenje. Ostali saobraćaj je normalno funkcionisao za vrijeme blokada teretnih graničnih terminala.