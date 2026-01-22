logo
Nestao prije 23 godine: Skelet mladića iz Makedonije pronađen zazidan u podrumu kuće u Belgiji

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Skelet nesrećnog mladića iz Sjeverne Makedonije pronađen je tokom renoviranja kuće u Belgiji u јulu 2025. godine, nakon čega јe poslat na forenzičku analizu.

Skelet mladića iz Makedonije pronađen zazidan u podrumu kuće u Belgiji Izvor: Belgian Federal Police/ Printscreen

Belgijska policija je objavila fotografije makedonskog državljanina Redžepa Rahmanovskog čiji јe skelet pronađen prošle godine zazidan u podrumu kuće u briselskom naselju Forest.

Rahmanovski se, inače, vodio kao nestao od 2003. godine. 

Skelet državljanina Sjeverne Makedonije pronađen je u podrumu 16. jula 2025. godine tokom radova na renoviranju kuće.

Nakon analize, utvrđeno јe da pripada Rahmanovskom, rođenom u Makedoniјi 25. jula 1976. godine.

Rahmanovski јe posljednji put viđen uveče 16. јula 2003. godine, kada јe napustio svoјe radno mjesto, restoran u Briselu. Od tada se vodi kao nestao.

U okviru ove istrage, policija traga za osobama koje bi mogle imati informacije o Redžepu ili bilo koje druge informacije koje bi mogle unaprediti istragu.

Diskrecija je, kako napominju iz policije, zagarantovana.

(MONDO)

Belgija skelet Sjeverna Makedonija

