Na gradilištu pronađena lobanja sa skeletom: Jezivo otkriće radnika u Dobanovcima

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Radnici na gradilištu u Dobanovcima pronašli ljudsku lobanju sa kompletnim skeletom.

Na gradilištu pronađen ljudski skelet Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Radnici na gradilištu u Dobanovcima, blizu Beograda, pronašli su ljudsku lobanju i skelet, saznaje "Telegraf". Bagerista je u srijedu 26. novembra oko 10 časova izvukao iz zemlje lobanju i skelet.

Odmah je pozvana policija, a na lice mjesta ubrzo je stigao i tim Višeg javnog tužilaštva (VJT). Gradilište je odmah zatvoreno i utvrđeno je da je riječ o ostacima ljudskog porijekla.

Nije poznat identitet i starost posmrtnih ostataka. Skelet je upućen na Institut za sudsku medicinu.

Istraga je u toku. Više detalja znaće se nakon forenzičke analize.

(Telegraf/MONDO)

