"Mala smo zemlja i jako smo degradirani": Kiril Lazarov digao glas na sve

Kiril Lazarov podigao je glas zbog načina na koji se tretira njegova Sjeverna Makedonija.

Izvor: Profimedia/Maximilian Koch/imago sportfotodienst

Muška rukometna reprezentacija Sjeverne Makedonije napravila je veliko iznenađenje na EP u rukometu pošto je remizirala sa Portugalom (29:29) i tako ostala u igru za prolazak dalje. Interesantno je da su Makedonci gubili pet razlike na sredini drugog dijela igre (22:17), ali su uspjeli da se vrate i to u trenucima kada su imali igrača manje.

Portugalci su imali napad za pobjedu, dva puta nisu uspjeli da pogode preko Košte i Fernandeša, zbog čega je Makedonija sada odjednom u igri za prolaz dalje - ako pobijedi Rumuniju u trećem kolu.



We have no winners between North Macedonia and Portugal



, Filip KUZMANOVSKI is the@grundfosPlayer of the match#ehfeuro2026#puregreatness#handballpic.twitter.com/z7y1bwJJE4 — EHF EURO (@EHFEURO)January 18, 2026



Još jednom su Makedonci pokazali da se nikada ne predaju i zaista ostavljaju srce na terenu za selektora Kirila Lazarova, najboljeg sportistu u istoriji ove zemlje: "Ne znam da li smijem da kažem šta mi je na duši jer moram da pazim da sad nekog ne uvrijedim. Mi smo mala zemlja i jako smo degradirani! Ne tražim alibi, ali i sami ste vidjeli što se događa", rekao je ljuti selektor, vjerovatno misleći na sudije.

"Biće nam jako teško nositi se s ovakvim stvarima u budućnosti. Javnost nas ne voli niti nas podržava, ali to me i pokreće u ovom poslu", dodao je Lazarov čiji igrači su igrali kao u transu u posljednjih 15 minuta.

Rukometna reprezentacija Makedonije odigrala je neriješeno 29:29 protiv Portugala u utakmici 2. kola skupine B Evropskog prvenstva, uzevši bod u dramatičnoj završnici. Makedonci su ovim poduhvatom napravili najveću senzaciju na rukometnom Evropskom prvenstvu.

"Od srca čestitam svojim igračima na ovome što su pokazali protiv polufinalista prethodnog prvenstva. U prvom poluvremenu smo izgubili puno igrača, svi naši koncepti su se raspali i nastao je haos. Tokom pauze smo to sredili i našli formulu".

Meč za prolaz Sjeverna Makedonija igra protiv Rumuna u utorak, a s pažnjom će gledati duel Danske i Portugala.



