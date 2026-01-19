EHF zabranio Tompsonove pjesme u dvorani tokom Evropskog prvenstva

EHF je zapravo odmah zabranio Tompsonovu numeru, ali se ona čula tokom prve utakmice na Evropskom prvenstvu bez objašnjenja. Sada više sigurno neće.

Rukometna reprezentacija Hrvatske ipak neće moći da slavi golove uz pjesmu Marka Perkovića Tompsona, odlučila je Evropska rukometna federacija (EHF). Svaka reprezentacija imala je pravo da izabere muzičke numere koje će se puštati poslije njenih golova na Evropskom prvenstvu, a pokušaj Hrvata da to bude pjevač Tompson nije uspjela.

"Ako ne znaš što je bilo" zaista se čulo u prvoj utakmici hrvatskih rukometaša protiv Gruzije (32:29) na Evropskom prvenstvu u Malmeu, a kada su shvatili o čemu se radi iz EHF su brže-bolje reagovali i objasnili Hrvatima da se to više neće desiti.



"Nakon subotnje utakmice nekoliko navijača reagovalo je na izvođenje ove pjesme, a Evropska rukometna federacija je potvrdila da pesma nije bila na originalnom popisu za izvođenje i da hrvatska delegacija nije trebalo da traži da se pusti", piše švedski Aftonbladet, dok EHF dodaje:

"Ova pjesma nikada nije bila na originalnom popisu za utakmicu. Sve pjesme za sve dvorane provjerili su članovi osoblja koji su zaduženi za zabavu i EHF pre EP-a".

Kako je Tompsonova pjesma puštena, ako je EHF nije odobrio? To je dobro pitanje, za sada Šveđani tvrde da su iz hrvatske reprezentacije tražili da se pusti i mimo propisa: "Na dan utakmice hrvatska delegacija više puta je tražila da se pjesma pušta i zahtjev je svaki put odbijen. Ipak je puštena, to je žalosno i to nije smjelo da se dogodi", objašnjeno je iz EHF-a i potom dodato sljedeće: "Pjesma uopšte ne predstavlja vrijednosti koje ovo prvenstvo zastupa"