Debi iz snova za Aljošu Damjanovića: Kako su rukometaši pomogli najmlađem u timu da briljira?

Reprezentativac Srbije Aljoša Damjanović govorio je poslije velike pobjede Orlova nad Njemačkom.

Rukometaši Srbije na maestralan način pobijedili su reprezentaciju Nemačke u drugom meču grupne faze na Evropskom prvenstvu. Pred Orlovima, koje vodi Španac Raul Gonzales, još je jedan težak zadatak - srpski tim sastaće se sa reprezentacijom Austrije u poslkednjem meču grupe A, u susretu koji je na programu u ponedjwljak od 18 sati.

Nakon velike pobjede, Aljoša Damjanović nije krio radost zbog prilike da zaigra protiv Njemačke.

"Presrećan sam, nemam nijednu zamjerku. Prvo, ovdje sam sa reprezentacijom i selektorom. Drugo, debi protiv Njemačke -svi znamo kakva je to reprezentacija i kakva imena igraju u njoj. Stvarno ne bih mogao bolju utakmicu da poželim za debi", rekao je Damjanović.

"Kad smo se pripremali za Nemačku, govorili smo o odbrani i da moramo zaustaviti njihov napad kako znamo i umijemo. U meču protiv njih svako je svakome pomagao, pametno, a ne slijepo. Igrali smo pametno, bez iskušenja, a svesti Njemačku na toliko malo golova je veliki uspjeh."

Momak koji ima svega 20 godina najmlađi je reprezentativac.

"Ništa ne bih mogao bez poverenja koje stariji igrači imaju u mene. Možda je nezahvalno reći, ali to je naša zajednička pobjeda, svi su dali 115 posto sebe, zato smo pobijedili."

U dvorani su svi navijali za reprezentaciju Njemačke, ali Orlovi su pronašli snagu i put ka velikoj, istorijskoj pobjedi. "Taj adrenalin... Pričao sam sa starijim igračima, igrati pred onoliko ljudi, nebitno što su navijači Njemačke, stvarno je veliki motiv. Sam taj ulazak na teren daje motiv, nisam imao problem", zaključio je Aljoša.

