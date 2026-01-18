"Moramo jako, imamo taj mentalitet": Selektor Srbije spreman za bitku sa Austrijom

Raul Gonzales najavio je utakmicu koja odlučuje direktan plasman u narednu fazu Evropskog prvenstva.

Izvor: RSS

Selektor rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales oglasio se pred odlučujući meč sa Austrijom na Evropskom prvenstvu. Pobjeda Srbiji donosi siguran plasman u drugu fazu. "Orlovi" su režirali senzaciju protiv selekcije Njemačke, nakon što su poraženi od Španaca, poslije uzbudljivog meča u kome smo se kasno probudili

"Sada je lako kada smo pobijedili Njemačku, u prvoj utakmici nismo igrali dobro, posebno u napadu, ali bili smo tu negdje. Španija je jako dobar tim, njihovih 10 igrača igra u Ligi šampiona. Vrlo su dobri, a mi smo imali šansu protiv njih, vidjeli smo da možemo i da imamo šansu da ih dobijemo", rekao je selektor Srbije i dodao:

"Nijemci su sjajan tim, oni ovdje igraju kao na domaćem terenu, pošto je došao veliki broj navijača da ih bodri, ali smo dokazali da smo jak tim. Uradili smo jako dobar posao, momci sa klupe su iskoristili svoje minute. Jako smo srećni jer smo iskoristili svoje šanse.

Sa Austrijom po plasman u narednu fazu, jasno je da neće biti lako, pošto naš naredni rival ima specifičan stil igre.

"Austrija igra jako dobro, većina igrača igrača igra u Bundesligi, jaki su. Biće jako teško, ali mi imamo taj mentalitet, moramo da budemo spremni za njih", zaključio je španski stručnjak.

Koje su sve opcije za Srbiju?

Ako pobijedimo idemo dalje bez obzira na ishod drugog meča, ako bude neriješeno potrebna im je pobjeda Španije protiv Njemačke. Ukoliko Srbija izgubi, a Nijemci pobjede, ispadaju, a ukoliko izgubimo i Srbija i Njemačka pravi se krug između ove dvije selekcije i Austrije.