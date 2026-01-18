"Nemoj to da skandiraš": Dejan Milosavljev je ovo zabranio u slavlju Srbije protiv Njemačke

Pogledajte hit scenu i kako je Dejan Milosavljev zabranio Vanji Iliću da skandira "Aufiderzen" protiv Nijemaca.

Izvor: TV Arena sport

Muška rukometna reprezentacija Srbije ostvarila je u Herningu najveću pobjedu još od Evropskog prvenstva 2012. godine pošto je prethodne večeri "srušila" Njemačku - i to prvi put od osamostaljenja Srbije. "Orlovi" su slavili 30:27 i tako su priredili najveću dosadašnju senzaciju na EP u rukometu, pokazavši još jednom da rukometaše nikada ne treba otpisivati.

Mnogo je heroja bilo u pobjedi srpske reprezentacije, počevši od Stefana Dodića, preko Lazara Kukića, Dragana Pešmalbeka, Uroša Kojadinovića, Nemanje i Vanje Ilića, ali možda se lako previdi šta je sve uradio Dejan Milosavljev. Nevjerovatni golman reprezentacije Srbije zaustavio je 12 šuteva Nijemaca i uz to je "palio" srpske igrače kada je to trebalo, da bi na kraju zapravo bio među najsmirenijima.

Malo prije nego što će ga kapiten Mijajlo Marsenić "opomenuti" da se lijepo ponaša pred kamerama i da da "normalnu izjavu", baš je Dejan Milosavljev spriječio svoje saigrače da na terenu burnije proslave pobjedu protiv Njemačke.

Slavili su naši, a onda je Milosavljev opomenuo Vanju Ilića da ne skandira "Aufiderzen". Pogledajte tu hit scenu:

Pogledajte 00:41 Rukomet Srbija - Nemačka: Dejan Milosavljev brani Vanji Iliću da skandira Aufiderzen Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

U pitanju je naravno njemačka riječ koju znaju svi u Srbiji, znači doviđenja i zbogom, a često to skandiraju srpski navijači kada slave pobjedu protiv njemačkih klubova ili reprezentacije. S obzirom na to da "Banda" godinama igra u Njemačkoj, nije htio da pokaže nepoštovanje prema protivniku, pa je zato i Vanju Ilića "stišavao".

Nema sumnje da su srpski igrači pobjedu proslavili kako dolikuje u svlačionici, a sada se okreću susretu protiv Austrije u ponedjeljak koji će i odrediti dalju sudbinu na Evropskom prvenstvu. I dalje sve drže "orlovi" u svojim rukama.

Pogledajte 00:44 Raul Gonzales tajmaut na srpskom Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

