Najbolji igrač Njemačke napao selektora: Poništio mu gol protiv Srbije, a ovaj "podivljao"

Bura u reprezentaciji Njemačke nakon poraza od Srbije na Evropskom prvenstvu u rukometu.

Izvor: Noah Wedel / imago sportfotodienst / Profimedia

Muška rukometna reprezentacija Srbije došla je do najveće pobjede u posljednjih desetak godina pošto je na Evropskom prvenstvu u Herningu srušila Njemačku 30:27. Blistala je srpska reprezentacija, posebno u drugom poluvremenu, a pomogao im je i selektor Njemačke Alfred Gislason koji je pozivanjem tajm-auta poništio jedan gol svoje ekipe poslije čega kao da su se i njegovi igrači malo izgubili.

I ne samo to, nego su neki od njih bili i ljuti na njega. Većina ih je dala "politički korektne" izjave i nije htjela da produbljuje muku, međutim najbolji igrač ekipe Juri Knor digao je glas od nemoći. "Naravno da u tebi ključa dok sjediš na klupi, a znaš isto tako da možeš pomoći svojoj ekipi na terenu", rekao je Juri Knor svjestan toga da situacija u njemačkoj reprezentaciji nije idealna na ovom Evropskom prvenstvu.

Pogledajte 00:36 Rukomet Srbija Nemačka poništen gol na Evropskom prvenstvu Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

"Nećemo moći da to uradimo sami sada. Nećemo moći da to uradimo čak ni ako se igra svih 60 minuta. Uspjećemo samo ako svi budu tu, ako svi budu imali samopouzdanja i ako to samopouzdanje dolazi od nas kao tima", rekao je 25-godišnji rukometaš Olborga i dodao:

"Svi moraju da shvate da sa tolikom negativnošću ne možemo da pobijedimo, već samo uz pozitivu. Imamo dobre faze, a onda se ponovo uplašimo".

Knor je inače igrao 28 minuta protiv Srbije, dao je pet golova i imao dvije asistencije, a imao bi i više da ga Gislason nije stopirao: "Ne znam da li da odgovorim na to pitanje... Svaki igrač želi da bude na terenu i da pruži sve što ima. Naravno, želim da pomognem i mogao sam da pomognem, tako da ne razumijem".

Podsjetimo, Srbija je pobijedila Nemačku tri razlike na kraju što može da bude ključno ako se bude formirao "krug" od tri ekipe, a najvažnije je da prolaze "orlovi" ako pobijede Austriju. Što se tiče Njemačke, ona sada nije sigurna u drugoj fazi.

