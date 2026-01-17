"Bando, molim te, normalne izjave": Kapiten Srbije pred kamerama opomenuo heroja pobjede protiv Njemačke

Dejan Milosavljev dobio je od kapitena Mijajla Marsenića instrukciju kako da govori poslije pobjede protiv Njemačke.

Izvor: TV Arena sport/Screenshozt

Rukometaši Srbije ostvarili su veliku, istorijsku pobjedu protiv Njemačke na Evropskom prvenstvu i oživjeli svoje šanse za plasman u sljedeću fazu Evropskog prvenstva.

Poslije meča, u kojem im je i selektor Njemačke Alfred Gislason "poklonio gol", rukometaši Srbije su stali na centar terena i održali kratak sastanak.

"Ajde... Ajde...", čulo se slavlje igrača koji su zagrljeni skakali u krug. "Stani, stani, još jedan stepenik nam treba. Nemojte da budemo krava muzara koja prospe 10 litara mlijeka", čulo se dok je kapiten Mijajlo Marsenić okupljao saigarče.

"U svlačionici ćemo pričati. Idemo sada da pozdravimo publiku, normalne izjave, Bando, molim te", bio je apel za golmana Dejana Milosavljeva, koji je bio izuzetno oštar poslije prvog meča i poraza od Španije.

"Ključ pobjede? Ljubav prema Srbiji"

Nekoliko trenutaka kasnije, Milosavljev je zaista stao pred kameru i govorio smireno i staloženo.

"Ponosan sam, nismo gubili nadu, znali smo da ćemo igrati bolje u odbrani i zaslužili smo da pobijedimo jer smo više željeli pobjedu od Nijemaca. Bili smo disciplinovani u odbrani, u napadu smo slušali šta nam je selektor rekao"

Šta je bio ključ pobjede?

"Mislim da je ključ bila ljubav prema našoj zemlji. Ljubav prema Srbiji", rekao je on na srpskom jeziku.

Reprezentacija Srbije igra sljedeći meč na Evropskom prvenstvu u ponedjeljak od 18 časova protiv Austrije.

Bonus video: Kiks selektora Njemačke protiv Srbije