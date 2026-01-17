logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Bando, molim te, normalne izjave": Kapiten Srbije pred kamerama opomenuo heroja pobjede protiv Njemačke

"Bando, molim te, normalne izjave": Kapiten Srbije pred kamerama opomenuo heroja pobjede protiv Njemačke

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Dejan Milosavljev dobio je od kapitena Mijajla Marsenića instrukciju kako da govori poslije pobjede protiv Njemačke.

Dejan Milosavljev izjava nakon Njemačke Izvor: TV Arena sport/Screenshozt

Rukometaši Srbije ostvarili su veliku, istorijsku pobjedu protiv Njemačke na Evropskom prvenstvu i oživjeli svoje šanse za plasman u sljedeću fazu Evropskog prvenstva.

Poslije meča, u kojem im je i selektor Njemačke Alfred Gislason "poklonio gol", rukometaši Srbije su stali na centar terena i održali kratak sastanak.

"Ajde... Ajde...", čulo se slavlje igrača koji su zagrljeni skakali u krug. "Stani, stani, još jedan stepenik nam treba. Nemojte da budemo krava muzara koja prospe 10 litara mlijeka", čulo se dok je kapiten Mijajlo Marsenić okupljao saigarče.

"U svlačionici ćemo pričati. Idemo sada da pozdravimo publiku, normalne izjave, Bando, molim te", bio je apel za golmana Dejana Milosavljeva, koji je bio izuzetno oštar poslije prvog meča i poraza od Španije.

"Ključ pobjede? Ljubav prema Srbiji"

Nekoliko trenutaka kasnije, Milosavljev je zaista stao pred kameru i govorio smireno i staloženo.

"Ponosan sam, nismo gubili nadu, znali smo da ćemo igrati bolje u odbrani i zaslužili smo da pobijedimo jer smo više željeli pobjedu od Nijemaca. Bili smo disciplinovani u odbrani, u napadu smo slušali šta nam je selektor rekao"

Šta je bio ključ pobjede?

"Mislim da je ključ bila ljubav prema našoj zemlji. Ljubav prema Srbiji", rekao je on na srpskom jeziku.

Reprezentacija Srbije igra sljedeći meč na Evropskom prvenstvu u ponedjeljak od 18 časova protiv Austrije.

Bonus video: Kiks selektora Njemačke protiv Srbije 

Pogledajte

00:15
Gol Srbije protiv Nemačke
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet Dejan Milosavljev orlovi EHF EURO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC