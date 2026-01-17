logo
Veliki trijumf! Srbija pobijedila Njemačku na Evropskom prvenstvu

Veliki trijumf! Srbija pobijedila Njemačku na Evropskom prvenstvu

Autor Haris Krhalić
0

Srbija je savladala Njemačku u drami drugog kola Evropskog prvenstva u rukometu.

Srbija pobijedila Njemačku na Evropskom prvenstvu Izvor: MN PRESS

Rukometaši Srbije savladali su Njemačku!

Nakon što su gubili 17:13 na poluvremenu, "orlovi" su uspjeli da se dignu, odigraju nevjerovatno i povedu na 12 minuta do kraja meča, a onda u klackalici na kraju pobijede sa 30:27.

Srbija je na kraju meča imala tri gola više od Njemačke što može da se ispostavi ključno u eventualnom krugu za prolazak dalje. Sada moraju da pobijede Austriju za prolazak dalje.

Do 17. minuta igralo se gol za gol, a onda su Nijemci pobjegli na +3. Uspjela se Srbija do 23. minuta vratiti na pogodak zaostatka da bi pauzu dočekali sa pomenutih 17:13 za Njemačku.

Nakon 12 minuta igre u nastavku Srbija je stigla do izjednačenja (20:20), a Srbija je golom Ilića u 49. minuti povela sa 23:21. Njemačka je serijom od 3:0 stigla do prednosti od 24:23.

Novu prednost Srbiji donio je Marsenić je u 58. minuti golom za 26:25 da bi Kojadinović odveo Srbiju na +2 minut i po do kraja. U nastavku je Zerbe promašio jedanaesterac, a Pešmalbek pogodio za 28:25. Nijemci su smanjili na 28:26, ali je Kojadinović sve riješio golom za 29:26. Do kraja smo vidjeli po još jedan pogodak na obje strane za konačan rezultat ovog meča.

Na kraju je Uroš Kojadinovič sa 6 golova uz Vukašina Vorkapića sa isto toliko bio najefikasniji, a srednji bek Stefan Dodić je sa 4 pogotka bio MVP meča, Dragan Pešmalbek je dao 5, Vanaj Ilić 3, a Lazar Kukić i Nemanja Ilić po 2.

Upisali su se Darko Đukić i Nemanja Ilić. Kod Nijemaca su odskočili Miro Šlurof i Renars Uščins sa po 6, Juri Knor je dao 5 golova, a Lukas Cerbe 4 gola.

Tagovi

Rukomet Njemačka EHF EURO orlovi

